Slovák doplatil na štedrosť: Začalo sa to sporom o fľašu vodky, koniec bol však strašný

Liam Kennedy vypovedal pred súdom Preston Crown Court, že v ten októbrový deň vlaňajšieho roka veľa pil. Pivo, pálenku – a na to si občas šnupol kokaín. Dostal sa do takého stavu, že ho vyhodili z neďalekého baru Panamas, kde sa na toalete pošmykol a rozbil si hlavu o pisoár. V bare sa stretol s Drewom Wilkinsonom (18) a jeho priateľom Jordanom Weyerom. Chceli sa dať odviezť taxíkom do Padihamu, ale desať libier za odvoz sa im zdalo priveľa, rozhodli sa teda ísť peši. Na ulici sa stretli so Slovákom Markom Krivákom (32) a jeho priateľom Robertom Leckom. Kennedy stretnutie opísal pred súdom takto: „Pili. Tackali sa. Objímali sa okolo pliec. Jeden z nich mal fľašu vodky. Vypil ju už takmer do dna. Blížili sme sa k nim. Nijaký dôvod na hádku. Boli priateľskí. Boli v pohode. Ponúkli nám vodku.“ Prečo teda potom nasledoval ostrý spor? Kennedy uviedol: „Mal som veľmi vypité. Pil som po väčšinu noci. Už mi to ani nechutilo. Odpil som si z fľaše len trošku a ten Slovák z toho nebol veľmi nadšený.”„Povedal mi ,Anglán´. Daj mi tú fľašu, Anglán. Ja som neurobil nič zlé. Povedal som: Ty si choď svojou cestou a ja si pôjdem svojou. Otočil som sa a vtom som počul úder. Drew toho Slováka udrel. Všetko sa to stalo tak rýchlo.”

Na otázku súdu, čo sa stalo potom, Kennedy, ktorý sám seba označil za opitého, povedal: „Chlapík sa nehýbal. Zdvihol som mu hlavu a poplieskal ho, pretože som si myslel, že iba odpadol. Otvorené oči sa mu však nepohli. Bol v bezvedomí.“ Kennedy volal záchranku a dispečer mu hovoril, ako má poskytnúť prvú pomoc. Uviedol: „Rýchlo som vytriezvel. Pochytila ma panika, netušil som, ako dať prvú pomoc. Len som vedel, že to musím urobiť.” Obhajca obžalovaného Wilkinsona Charles James Miskin QC povedal Kennedymu, že sa snaží minimalizovať svoju vlastnú úlohu v incidente. Tiež spochybnil Kennedyho výpoveď na polícii, keď bol zatknutý, a to, čo teraz uviedol pred porotou. Kennedy sa bránil: “Všetko je trochu zahmlené. Snažím sa spomenúť si, čo sa stalo pred šiestimi mesiacmi. Stále však mám pred očami Markovu tvár.” Nehybné oči Slováka Marka Kriváka, ktoré sa naňho upierali, mu spôsobili permanentnú úzkosť, ktorou vraj trpí doteraz. Zdroj: Facebook Drewa Wilkinsona usvedčilo vyšetrovanie z toho, že mal vo vrecku nohavíc kovový boxer, ktorý bol s veľkou pravdepodobnosťou použitý ako útočná zbraň. Zatiaľ sa nepodarilo usvedčiť Drewa zo zabitia. Slovák Marek o tri dni po jeho útoku v nemocnici zomrel. Vyšetrovanie pokračuje.