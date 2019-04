Legendárny plávajúci trh v Amsterdame už nebude taký, ako predtým: Kvety už na ňom nekúpite

AMSTERDAM - Posledný predavač kvetín na slávnom amsterdamskom plávajúcom trhu Bloemenmarkt zavrel svoj stánok. Sťažoval sa na to, že skutočných zákazníkov z tohto trhoviska na kanáli Singel vytlačili davy turistov a že sa centrum mesta zmenilo, napísal na svojich internetových stránkach britský The Guardian.

"Už som mal dosť turistov, ktorí mi zničili živnosť," povedal Michael Saarloos, ktorého rodina začala kvety na trhu Bloemenmarkt predávať v roku 1943. "Keď sem prídu v skupine, nie som schopný obsluhovať svojich zákazníkov," dodal. Kvety sa na tomto plávajúcom trhu predávali od roku 1862. Teraz ale predajcovia v tamojších stánkoch ponúkajú dreváky, magnetické obrázky, mladé rastlinky konope alebo drevené a umelohmotné tulipány.

Saarloos stánok kúpil pred dvadsiatimi rokmi od svojho svokra. Spomína, že skôr si ľudia k nemu zjari chodili pre rastliny do záhradiek alebo na balkón, ale zhruba v posledných desiatich rokoch vraj trávi čas tým, že upozorňuje turistov na to, čo napísal na ceduľu: "Nefotografujte!". Teraz sa sťahuje na iné, o 750 metrov vzdialené miesto.

The Guardian pripomína, že Amsterdam, ktorý má 850.000 obyvateľov, sa podobne ako ďalšie európske mestá snaží nájsť spôsob, ako sa vysporiadať s davmi turistov v centre. Odhaduje sa, že tento rok do neho zavíta 18,5 milióna návštevníkov a v roku 2025 až 23 miliónov. Úrady obmedzili koncentráciu obchodov s tovarom a potravinami výhradne pre turistov. Ľuďom, ktorí sa správajú neslušne a napríklad močia do kanálov, rušia pokoj alebo odhadzujú odpadky, hrozia pokuty.​