Tragédia na Filipínach: FOTO Výbuchy pred katedrálou zabili takmer tri desiatky ľudí

Medzi obeťami výbuchov je 20 civilistov a 7 príslušníkov armády a ďalších 77 ľudí vrátane 14 vojakov a dvoch policajtov utrpelo zranenia, uviedol riaditeľ miestnej polície Graciano Mijares.

Hovorca armády Gerry Besana povedal, že k druhému výbuchu došlo na parkovisku pred katedrálou v čase, keď bezpečnostné zložky zasahovali na mieste prvej explózie. Tá nastala v preplnenej katedrále počas nedeľňajšej omše.

Zdroj: SITA/WESMINCOM Armed Forces of the Philippines Via AP

K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Ostrov Jolo dlho sužuje prítomnosť militantov zo skupiny Abú Sajjáf, ktorú majú na zoznamoch teroristických organizácií USA i Filipíny vzhľadom na dlhé roky bombových útokov, únosov i vrážd spáchaných jej členmi.

Nový útok prišiel takmer týždeň po tom, ako moslimská menšina v prevažne rímskokatolíckej krajine podporila v referende vytvorenie nového autonómneho regiónu, ktoré sprevádza nádej na ukončenie takmer piatich desaťročí separatistického povstania s vyše 150.000 obeťami. Hoci väčšina moslimských oblastí plán schválila, voliči v provincii Sulu, v ktorej sa nachádza Jolo, ho odmietli.