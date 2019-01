Lekár (30) venčil svojho psa, stal sa svedkom nehody: Pribehol na pomoc, zažil tú najväčšiu hrôzu

LOTHIAN - Lekár zo Škótska bol práve na prechádzke so psom, keď sa stal svedkom dopravnej nehody. Hoci nebol v službe, nedalo mu to a pribehol na pomoc. Po príchode na miesto ale zostal otrasený, pretože v zničenom aute našiel svoju snúbenicu. Jej život však nebol schopný zachrániť, následkom nehody podľahla.

Tridsaťročný Scot Brading sa so svojím psom Milom prechádzal neďaleko cesty A1 vo východnom Lothiane, Škótsku. Odrazu sa stal svedkom nehody, ktorá však mala nešťastný koniec. V jednom z havarovaných áut totiž sedela jeho dvadsaťšesťročná snúbenica Meghan Ambrozevich-Blairová. Napriek tomu, že Scot jej okamžite poskytol prvú pomoc, nedokázal ju už zachrániť.

Zdroj: Facebook/Meghan Ambrozevich-Blair

Prípad sa stal ešte v decembri 2016, no súd s vinníkom nehody, ktorým je päťdesiatsedemročný Michael Friel, sa vlečie doteraz. Ten sa na dvojprúdovej jednosmernej ceste pokúšal otočiť svoju dodávku, čím sa automaticky dostal do protismeru. Päť ďalších áut sa muselo z cesty odkloniť a vodiča vyblikali. Hoci si bol Friel vedomý svojej chyby, vo svojej ceste pokračoval ďalej. Krátko nato narazil do Meghaninho auta.

Zdroj: Facebook/Meghan Ambrozevich-Blair

Na mieste činu hasičovi dokonca položil otázku: "Kedy sa z tohto tu stala jednosmerka?" Vraj ňou bola vždy. Vinník utrpel iba pár zlomenín a polícia mu oznámila, že bude trestne stíhaný za usmrtenie Blairovej. "Náš svet sa úplne rozpadol, keď sa naša nádherná Meghan od nás odobrala preč," uviedla pozostalá rodina vo vyhlásení.

Zdroj: Facebook/Meghan Ambrozevich-Blair

Blairová študovala veterinu na Edinburgskej univerzite. Rodinní príslušníci tvrdia, že podobnú bolesť ešte nezažili. Veria, že akýkoľvek trest nariadený súdom bude odrážať závažnosť Frielovho činu. Friel sa priznal k nebezpečnej jazde, ktorej následkom bola smrť mladej ženy a momentálne čaká na vyhlásenie rozsudku.