VIDEO Teroristický útok na hotelový komplex: Výbuch a streľba, najmenej päť obetí

Aktualizované

NAIROBI - Utorkový útok v kenskom hlavnom meste Nairobi bola "koordinovaná operácia" s využitím samovražedného atentátnika, ktorý sa odpálil vo vstupnej hale luxusného hotela. Oznámil to šéf kenskej polície Joseph Boinnet. Vyžiadal si najmenej päť obetí. S odvolaním sa na priamych svedkov to uvádza agentúra Associated Press (AP). Oficiálne miesta zatiaľ počet obetí či zranených nezverejnili. Zranených je však podľa záberov z miesta útoku mnoho, nemocnice žiadajú občanov o darovanie krvi.