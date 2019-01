Rusi sa vyjadrili celkom jasne: Viac ako polovica občanov si praje koniec Medvedevovej vlády

Ako v pondelok dodala rozhlasová stanica Echo Moskvy, účastníci prieskumu vláde vytýkajú najmä neschopnosť riešiť problém rastu cien a poklesu príjmov obyvateľstva, ako aj nedostatok pracovných miest a nízku mieru sociálnej ochrany občanov. Sociologička Centra Levada Marina Krasiľnikovová v rozhovore pre portál Vedomosti pripomenula, že v ruskej spoločnosti badať nárast nespokojnosti nielen s činnosťou vlády, ale klesá aj miera dôvery k prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Konštatovala tiež, že v krajine dochádza k sústavnému zhoršovaniu nálad verejnosti.

Krasiľnikovová zároveň považuje za dôležité, že Rusi aktívnejšie a konkrétnejšie reagujú na otázky týkajúce sa svojich výhrad voči vedeniu krajiny. Podľa sociologičky je to dôkaz rastúcej samostatnosti Rusov: oveľa menej sa už spoliehajú na "náhodu a na štát". Krasiľnikovová je presvedčená, že pokles dôvery vo vládu je aj dôsledkom jej rozhodnutia o zvýšení veku pre odchod do dôchodku: verejnosti sa totiž potvrdili obavy, že "štát je nie príliš spoľahlivou inštitúciou, ktorá je dokonca schopná neplniť záväzky, ktoré na seba vzala". Sociologička dodala, že keby existovala pravdepodobnosť, že vznikne iná vláda, ktorá by v Rusku dokázala uskutočniť reálne zmeny, prívržencov demisie súčasného kabinetu by bolo ešte viac.