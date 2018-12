VIDEO Plamene nad Damaskom: Z náletu na sýrske mesto vinia Izrael, zasiahol sklad zbraní

Podľa agentúry DPA, ktorá citovala obyvateľov sýrskej metropoly, boli počuť výbuchy aj v okolí vojenského letiska Mazza na juhozápadnom okraji Damasku.

Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla len toľko, že aktivovala systém protivzdušnej obrany v reakcii na raketu vypálenú zo Sýrie, poznamenala agentúra AFP.

What can I say: The #SyrianArmy is humiliating the "strongest army in the region" over the skies of #Damascus , #Syria . pic.twitter.com/y4neWcrJ7Q

Libanonská agentúra NNA medzitým potvrdila, že izraelské lietadlá lietali v nízkej výške v oblasti južného Libanonu.

"Je to izraelský nálet," komentoval už skôr situáciu riaditeľ mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii SOHR Rámí Abdal Rahmán.

Friends in Damascus sent me this video of the alleged Israeli attack in the city.

The Tel Aviv regime have no respect for the thousands of Syrians celebrating a national and religious holiday today. Instead they chose to Terrorise the residents with their military violations pic.twitter.com/37SXb72YYp