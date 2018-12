Tragédia v rakúskych Alpách: V stredisku zahynula snowboardistka, spustila lavínu

Nemka sa podľa polície vybrala so svojím bratom do nezabezpečeného terénu v nadmorskej výške 2500 metrov, kde spôsobila uvoľnenie snehovej dosky so šírkou 400 metrov. Jej bratovi sa podarilo z miesta uniknúť. Ženu našli záchranári o 35 minút neskôr, avšak bez známok života.

V dôsledku silného sneženia bolo v oblasti vyhlásené vysoké riziko pádu lavín, poznamenala DPA.