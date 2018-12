Finančný škandál môže potopiť dánsku ekonomiku: Pranie špinavých peňazí za stovky miliónov

KODAŇ – Škandál prania špinavých peňazí dánskeho finančného domu Danske Bank, do ktorého je zapletená aj najväčšia banková spoločnosť Deutsche Bank, je natoľko závažný, že môže ohroziť finančnú stabilitu severoeurópskej krajiny. Vo svojej analýze to v piatok uviedla dánska centrálna banka.

Danske Bank je vyšetrovaná Dánskym úradom pre dohľad nad finančným trhom FSA. Priznala totiž nedostatky pri dodržiavaní predpisov. Interné vyšetrovanie odhalilo podozrivé platby až do výšky 200 miliónov eur prostredníctvom malej estónskej pobočky. Kontrola prišla k záveru, že časť týchto transakcií je podozrivá a mohla napomáhať k legalizácii výnosov z trestnej činnosti. Kto presne za transakciami stojí, nie je známe. Podľa skorších uniknutých informácií ale peniaze prešli dánskou bankou cestou z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu, uviedla agentúra Bloomberg. Generálny riaditeľ najväčšieho finančného ústavu v Dánsku Thomas Borgen v septembri odstúpil z funkcie.

„Problémy s praním špinavých peňazí v jedinej banke by sa mohli rozšíriť na celý finančný sektor a mohli by ovplyvniť finančnú stabilitu,“ uviedla centrálna banka. Danske Bank mala umožniť podozrivé finančné prevody v objeme 200 miliónov eur, na tieto machinácie upozornil bývalý zamestnanec Danske Bank, whistleblower Howard Wilkinson.

Minulý týždeň navyše v Európskom parlamente uviedol, že sa prípad týka aj najväčšej nemeckej investičnej banky Deutsche Bank, ktorá mala cez dánsku Danske Bank vyprať zhruba 150 miliárd dolárov, ktoré pochádzali z podozrivých fondov. Do podozrivých operácii boli údajne zapletené aj iné finančné inštitúcie.

To viedlo k ďalším prepadom hodnoty akcií Deutsche Bank, ktorá sa v posledných rokoch zaplietla do počtu ďalších škandálov. „V súčasnom prostredí aj najmenšia negatívna správa stačí na to, aby sa ľudia začali zbavovať rizikových aktív, najmä ak ide o tak citlivú tému, ako je pranie špinavých peňazí,“ nechal sa počuť manažér spoločnosti Aramea Andreas Meyer. Danske Bank, ktorá je najväčším poskytovateľom úverov v Dánsku, zatiaľ nereagovala na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.