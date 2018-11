V zahraničí nám robia dobré meno aj štvornohé tvory: Slovenský pes súčasťou policajnej jednotky

Špeciálnu jednotku tvoria zatiaľ štyri psy - Franky, Rob, Rowland a Eddie - a po náročnom výcviku boli v uliciach New Yorku po prvý raz vo veľkom nasadení vo štvrtok počas sprievodu pri príležitosti Dňa vďakyvzdania. Úlohou psov je vyčuchať bombu vzdialenú desiatky až niekoľko sto metrov, vystopovať osobu, ktorá ju má, a zabrániť tak teroristickému útoku na masových podujatiach, akými sú koncerty, sprievody a športové podujatia.

"Dáva nám to viac času na reakciu a dáva nám to väčší perimeter bezpečnosti," povedal pre The New York Times šéf protiteroristickej divízie James R. Waters. Polícia v New Yorku sa rozhodla pre takto vycvičených psov po útokoch v Paríži v roku 2015, Bruseli v roku 2016 a v Manchestri v roku 2017. Vyšetrovatelia si pri analýze útokov všimli, že teroristi vyčkávali pri mieste útoku na vhodnú chvíľu. A práve počas takéhoto vyčkávania by mali útočníka vystopovať psy.

Výcvik psov na takúto misiu navrhlo uznávané výcvikové centrum na Floride a vycvičilo už 60 psov. Polícia v New Yorku si zaobstarala štyroch takýchto špecialistov začiatkom tohto roka, každý stál približne 50 tisíc dolárov. Ich pomoc využila už pri viacerých verejných podujatiach, žiadne však nebolo také veľké ako sprievod Dňa vďakyvzdania. James R. Waters pre The New York Times priznal, že toto bol pre psov skutočný test - chaos preľudneného námestia Times Square a k tomu navyše veterné počasie, ktoré v New Yorku vo štvrtok bolo.

Povely v domácom jazyku

"Testom prešli s vyznamenaním," povedal Waters. Psy najprv absolvovali šesťmesačný základný výcvik poslušnosti a schopnosti rozoznať výbušniny a potom 16-týždňový výcvik so svojím psovodom. "Psovodi im dávajú pokyny v holandčine, češtine a slovenčine - berúc ohľad na ich pôvod. Psy pochádzajú z Holandska, Českej republiky a Slovenska," napísal The New York Times.

Šéf protiteroristickej divízie dodal, že kým psovodom ide o predídenie útoku, psy majú na mysli iba jediné, odmenu, či už ide o mäso alebo hračku. "Nevedia, že majú vyňuchať pušný prach, TNT či dusičnan amónny. Vedia len, že toto je ten pach, na ktorý sme ich vycvičili a keď ho nájdu, dostanú odmenu," vysvetlil Waters. Policajné psy pôvodom zo Slovenska sú v Spojených štátoch veľmi bežné. Majú ich policajné jednotky po celej krajine.