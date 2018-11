Bizarný rituál: Tisíce posadnutých žien bičujú priamo na ulici, chcú ich zbaviť zlých duchov

Bizarná nahrávka ukazuje hinduistický rituál v indickom chráme, kde 5000 žien je dobrovoľne zbičovaných kňazmi. Video nafilmované v Tamil Nadu na juhu krajiny ukazuje kľačiace ženy na prašnej ceste zoradené do rady, ako sú zúrivo bičované náboženskými predstaviteľmi. Masové náboženské bičovanie je súčasťou hinduistického festivalu Vijayadashami a koná sa každý rok. Ženy a deti sa dobrovoľne ponúkajú na bičovanie. Tento bizarný a bolestivo vyzerajúci rituál údajne vyháňa z tela zlých duchov a lieči choroby. Miestna polícia bez problémov prihliada týmto náboženským praktikám, informuje britský The Mirror.

Zdroj: NewsLions

Ženy, ktoré sa prihlásia, sa pokladajú za posadnuté. Majú oblečený tradičný indický odev a sú bičované jednotlivo, kým dokážu zvládať bolesť. Kňaz Chadi (60), ktorý pravidelne ženy „lieči“, tvrdí, že každý úder bičom dokáže vyliečiť chorobu, bolesť a iné problémy. Súčasťou rituálu bola aj školáčka (14), ktorá utŕžila „červené šľahance“ na chrbte. „Veľmi to bolí, ešte viac to páli, ale treba vydržať bolesť, aby som sa zbavila zlých duchov a vyliečila svoju chorobu,“ uviedla.

Pri otázke, či táto bolestivá prax nie je zločin, jeden z kňazov vysvetlil, že je to viera, ktorá sem ľudí priviedla. „Ak sa nikto nepríde nechať zbičovať, nepôjdeme do ich domovov a nepožiadame ich, aby sa prišli dať zbičovať do chrámu,“ dodal kňaz.

India je krajina nábožensky a kultúrne rôznorodá a zvyky ako tento nie sú nič nezvyčajné. V odľahlých dedinách ľudia slepo veria a dôverujú viac náboženstvu, že dokáže vyliečiť ich ťažkosti, ako modernej medicíne.