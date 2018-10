Chlapček (†4) bol prvý deň v škôlke, v noci mu prišlo zle: Zomrel, varovanie pre touto PLIAGOU

Alfie bol krátko pred začiatkom školského roka trochu prechladnutý, no nevykazoval žiadne príznaky vážnej choroby. Potom absolvoval svoj prvý deň v predškolskom zariadení a bol z neho nadšený. Mame povedal, že sa už nevie dočkať, kedy sa tam vráti.

Ešte v tú noc sa ale ale začal cítiť zle a na ramene sa mu vyhodila fialkastá vyrážka. Ráno preto jeho rodičia privolali záchranárov, ktorí ho okamžite previezli do nemocnice. Tam sa jeho zdravotný rapídne zhoršil a lekári ho museli dvakrát oživovať. Chlapčekovi bohužiaľ diagnostikovali meningokokovú septikémiu - závažnú infekciu krvi. O dva týždne neskôr jej v detskej nemocnici v Bristole podľahol.

Jeho rodina teraz zverejnila tento tragický príbeh v nádeji, že to pomôže zachrániť život iného dieťaťa. "Bol to šťastný, milujúci a láskyplný malý chlapec. Miloval Disneyho a mal rád svojich kamarátov," vyjadrila sa o Alfiem jeho teta Dani. Pár dní predtým, ako ochorel, bol trochu prechladnutý, no nevykazoval žiadne príznaky vážnej choroby.