Brutálna vražda Ľudovíta (†40) v Írsku je na súde: Poliak ho mal zabiť železnou tyčou

FERMOY - Minulý rok Slovenskom otriasla správa o brutálnej vražde Ľudovíta Pasztora v Írsku. Toho vo februári 2017 našli ležať bez známok života s početnými zraneniami hlavy na čerpacej stanici v meste Fermoy. Z vraždy otca dvoch detí minulý piatok obvinili Poliaka Marcina Skrzypezyka, ktorý mal útočiť železnou tyčou. Do väzby ho vzali v piatok, na súde sa opäť objaví koncom týždňa.

Incident sa stal 21. februára minulého roku v meste Fermoy na juhu Írska. 40-ročnému Slovákovi sa stala osudnou roztržka na čerpacej stanici. Tam sa spolu so svojím kamarátom dostal do konfliktu so skupinou poľských kamionistov. Tí podľa informácii z vyšetrovania na dvojicu zaútočili železnými tyčami.

Ľudovít proti skupine Poliakov nemal šancu. Na následky úderov tupým predmetom do hlavy na mieste zomrel. Jeho kamaráta previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice.

Poliak Skrzypezyk sa počas vznesenia žaloby na okresnom súde v meste Fermoy nevyjadril. V sprievode polície potom bez komentára odišiel do vyšetrovacej väzby. Ďalšie súdne pojednávanie je naplánované na piatok 13. júla.

Slovák s maďarským pôvodom v Írsku opatroval svoju chorú ženu a staral sa o dve deti vo veku 12 a 16 rokov. V Írsku, kde pracoval od roku 2010, vystriedal niekoľko zamestnaní. Napokon sa začal naplno venovať starostlivosti o ťažko chorú manželku.