Stopka pre Dzurindovho exhovorcu v Tatrách: Prednostom mestského úradu bol len päť mesiacov

„Martin Maruška skončil k 15. novembru 2019. O ukončenie pracovného pomeru požiadal z osobných a zdravotných dôvodov,“ uvádza sa v stanovisku. Od utorka 19. novembra figuruje na internetovej stránke mesta ako poverená prednostka Mária Fábryová, ktorá je zároveň vedúca ekonomického oddelenia. Bývalý riaditeľ bratislavského magistrátu Maruška nastúpil do funkcie v polovici júna, vystriedal Eugena Knoteka, ktorý bol na poste prednostu Mestského úradu vo Vysokých Tatrách približne šesť rokov.

Na otázku, či bude primátor Ján Mokoš hľadať na danú pozíciu ďalšieho človeka, samospráva odpovedala, že mesto využije v súčasnom období vnútorné zdroje takým spôsobom, aby bol zabezpečený bezchybný a plynulý chod úradu a reagoval na všetky potreby kladené na chod úradu a samosprávy. O ukončenie pracovného pomeru ešte v skúšobnej lehote požiadali aj ďalší traja zamestnanci mesta. „Spolu traja zamestnanci na polovičný úväzok – z pozície koordinácia projektov, procesov a administratívy, a tiež z pozície referent pre verejné obstarávanie,“ informovala samospráva, pričom mená nekonkretizovala.

Tatranci v júni neboli zmenou na pozícii prednostu nadšení, nechápali, prečo si primátor vybral na toto miesto človeka z Bratislavy a nehľadal radšej v radoch miestnych. Niektorým z nich chýbala pri výbere transparentnosť. Primátor Tatier Ján Mokoš vtedy uviedol, že do vedenia mesta si vyberá manažérov so skúsenosťami a víziou. Podľa jeho slov musia samosprávu viesť profesionáli, pričom rozhodujúcim kritériom by nemalo byť, kde sa kandidát narodil, ale aké má skúsenosti, víziu a manažérske schopnosti. Maruška pri nástupe do funkcie uviedol, že možnosť pracovať pre obyvateľov Vysokých Tatier považuje za veľkú výzvu. „Mojou víziou sú v prvom rade výsledky, ktoré ocenia obyvatelia mesta Vysoké Tatry a naši návštevníci,“ povedal vtedy.

Martin Maruška pôsobil v minulosti ako hovorca bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu a v rokoch 2014 až 2018 ako riaditeľ bratislavského magistrátu počas pôsobenia primátora Iva Nesrovnala. V roku 2017 boli medializované informácie o šikane niektorých zamestnancov úradu, na čele ktorého stál v tom čase práve Maruška. Magistrát vtedy odmietol, že by šikanou riešil nepohodlných zamestnancov a podľa jeho vtedajšej hovorkyne Ivany Skokanovej takéto sťažnosti na úrade ani neregistrovali.