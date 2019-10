Študentov prekvapil mail od vyučujúcich: Príchod Fica s inštrukciami, ten to napokon cez VIDEO vzdal

Na sociálnej sieti v priebehu stredy začal kolovať pomerne netradične znejúci mail, ktorý dostávali študenti v kontexte nadchádzajúcej prednášky. O jeho popularitu sa svojim pričinením zaslúžila aj satirická stránka Zomri. Z obrázku sa dá usúdiť, že išlo predmet zaoberajúci sa občianskou výukou a najbližšiu prednášku mala obohatiť prítomnosť dlhoročného politického predstaviteľa na akademickej pôde - Roberta Fica.

Zajtra príde Fico

"Zajtra príde Fico" píše sa v predmete správy. Dôležitý je však obsah mailu, v ktorom sú uvedené priame inštrukcie pre študentov. "Zajtra na svetové dejiny 19. a 20. storočia príde Robert Fico. Sadnúť si máme do predných lavíc. Keď vojde, máme sa postaviť.!!!" píše sa v obsahu preposlaného mailu.

Zdroj: Facebook/Zomri

Univerzitu si takto nepamätajú

O tom, že maily s takýmto obsahom nie sú bežným javom dosvedčil aj jeden z absolventov univerzity v komentároch pod príspevkom.

So znením mailu sa nestotožňujú ani niektorí absolventi Zdroj: Facebook

O pravosti tohto mailu sme sa chceli informovať aj priamo od vzdelávacej inštitúcie. Skôr, ako sa tak ale stalo, nepriamo jeho pravosť potvrdil sám expremiér na sociálnej sieti, kde zverejnil video. V ňom sa venoval práve predmetnej téme. "Som na ceste po ôsmich slovenských krajoch, pretože pracujeme na našom volebnom programe," začal šéf Smeru.

Vzápätí Fico prezradil, že skutočne mal vystúpiť na univerzitnej pôde a aj študijný program, ktorého sa mala prednáška týkať. "Zajtra ráno v Prešove mala byť prednáška pre študentov politológie a pedagógov," priznal Fico, ktorý zároveň poďakoval rektorovi prešovskej univerzity Petrovi Kónyovi. "Chcel som so študentmi politologicky hovoriť o Európskej únii, 15 rokoch Slovenska v EÚ, ale aj o brexite," uvádza Fico.

"Bohužiaľ, mám informácie o niekoľkých individuálnych osobách, ktoré chcú zajtra zneužiť akademickú pôdu na veľmi agresívne, hanlivé, protivládne postoje," uviedol Fico jeden z dôvodov nezúčastnenia sa prednášky. Ten video uzavrel s tým, že stretnutie presúva na obdobie po parlamentných voľbách, kedy má byť podľa Fica atmosféra pokojnejšia. Ten ešte v závere vyzval "organizátorov agresívnych prejavov", aby sa radšej zišli na prednáške Michala Trubana k užívaniu drog.

Ministerstvo upozorňuje na apolitickosť

V súvislosti s touto konkrétnou témou ministerstvo školstva dáva do pozornosti tlačovú správu o tom, že politická náuka do škôl síce patrí, no politika nie. "Rovnako to platí aj pre vysoké školy, ktoré sú síce autonómne, no sú povinné zachovávať apolitickosť akademickej pôdy," uvádza odbor komunikácie školského rezortu, ktorý ďalej prízvukuje štvrtý paragraf zákona o vysokých školách. "Akademické slobody a akademické práva, ods. 4 „Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie,“ uzatvára ministerstvo.