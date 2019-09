Pre okres Košice-okolie vláda vyčlenila 1,2 milióna eur

Dotácia je určená celkovo pre viac ako 50 obcí a mesto Medzev, ako aj niektoré športové kluby, folklórne súbory a katolícke farnosti. Najviac peňazí - 200.000 eur, je určených pre Čaňu ako najväčšiu obec okresu. Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) uviedol, že účelom je rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v obci s tým, že celkový objem investície je 1,3 milióna eur a okrem vládnej dotácie ju musí obec zvládnuť sama.

Starosta Čane Michal Rečka (Smer-SD) povedal, že čistiareň odpadových vôd v obci bola vybudovaná a spustená v roku 1994 a jej technológia je už zastaraná. "Súčasné normy o vypúšťaní vôd z čistiarní odpadových vôd sú také tvrdé, že my ročne odvádzame správcovi tokov 50.000 eur za nedokonalé vyčistenie. Ale zároveň ju potrebujeme aj rozšíriť z 5000 obyvateľov na 7500, pretože máme veľký rast. Predpokladáme, že v priebehu dvoch-troch rokov budeme už na hranici 7000 obyvateľov, takže je to investícia do komfortného života týchto ľudí, ale aj do životného prostredia," povedal.

Medzi ďalšími obcami, ktoré dostanú finančnú pomoc, je obec Baška, 50.000 eur je určených na vybudovanie mobilnej ľadovej plochy a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obec Turňa nad Bodvou použije 50.000 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade a vybudovanie chodníka. Rovnakú sumu má obec Zádiel na dostavbu domu smútku a rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií. Mesto Medzev získa 50.000 eur taktiež na rekonštrukciu miestnych komunikácií.