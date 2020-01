Úvod roka s veľmi trpkou príchuťou: Na cestách kosila zubatá, desivé FOTO ako výstraha!

BRATISLAVA - Rok 2020 sa ani poriadne nezačal, no polícia už zapisuje smutné čísla do svojich štatistík. Na slovenských cestách stihol vyhasnúť ľudský život, o slovo sa prihlásil aj alkohol za volantom. Ochrancovia zákona preto posielajú všetkým vodičom jasný odkaz - jazdite opatrne! Ako výstrahu zverejnili aj snímky zachytávajúce havárie.

Komárňanskí dopravní policajti zasahovali 2. januára skoro ráno za obcou Zlatná na Ostrove. Došlo tu k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Bohužiaľ, pri kolízii vyhasol aj jeden život. Zahynul vodič auta Daewoo Tico, ktorému pravdepodobne náhle vošlo do jazdnej dráhy v protismere idúce vozidlo BMW. Na reakciu bolo prineskoro.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Či 39-ročný vodič BMW dostal šmyk alebo nezvládol iný manéver je podľa polície predmetom vyšetrovania. K objasneniu prípadu prispeje aj znalecký posudok znalca z odboru cestnej dopravy. Spolujazdkyňa 70-ročného vodiča vyviazla s ťažkými zraneniami. Vodič BMW sa zranil ľahko.

Úradoval aj alkohol

Záchranné zložky zamestnali aj ďalšie udalosti, ku ktorým však zrejme nemuselo dôjsť, nebyť nezodpovednosti vodičov. Tí si totiž sadli za volant posilnení alkoholom.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

K jednej z nehôd došlo pri prejazde ľavotočivou zákrutou v smere na Sabinov. Vodič sa podľa polície plne nevenoval vedeniu vozidla, dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a prešiel do protismernej časti vozovky. Tam zišiel do odvodňovacieho kanála po ľavej strane jeho smeru jazdy. Auto sa napokon prevrátilo na ľavý bok.

"Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,14 mg/l, čo je v prepočte 2,38 promile," priblížila polícia. Aj ďalší šofér (45) osobného auta nepremýšľal o možných následkoch. Pri dychovej skúške mu namerali 1,71 promile alkoholu.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Z cesty zišiel pri jazde po privádzači na rýchlostnú cestu R1, v smere od Žarnovice na Novú Baňu. Prednou časťou narazil do trávnatého porastu. "Vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice, kde bol jednorázovo ošetrený. Polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a dnes sudca rozhodne aký trest dostane," uzavrela polícia.