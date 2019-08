Slováci si nedajú povedať: FOTO Vážne nehody na východe, vodiči (38, 55) skončili v priekope

O tom, aké následky môže mať rýchla jazda pravdepodobne nerozmýšľal 55-ročný vodič z okresu Košice okolie, ktorý v pondelok na pravé poludnie smeroval s nákladným Mercedesom Benz s návesom od obce Hosťovce na obec Turňa nad Bodvou. Rýchlosť jazdnej súpravy neprispôsobil svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla a nákladu a pri prejazde ľavotočivou zákrutou zišiel s návesom z cesty.

Keď strhol riadenie, aby s návesom vyšiel naspäť na cestu, s jazdnou súpravou sa prevrátil, pričom ťahač ostal prevrátený v jazdnom pruhu a náves v priekope. Vodiča, ktorý počas vychádzania z kabíny ťahača utŕžil iba škrabance, podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Predbežná škoda bola vyčíslená na 10-tisíc eur.

Zdroj: KR PZ KE

V nedeľu večer zasa 38-ročný Peter z Michalovského okresu v obci Veľký Horeš v okrese Trebišov neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky, a v zákrute zišiel so svojou Škodou Octavia z cesty, prešiel cez vyvýšený obrubník, následne v jazde pokračoval mimo vozovky po betónovej priekope, kde narazil do dreveného telefónneho stĺpa a do brány jedného z rodinných domov.

Zdroj: KR PZ KE

Policajti muža podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok bol 1,38 mg/l alkoholu v dychu čo je 2,88 promile. K zraneniam žiadnych osôb nedošlo. Celková predbežná škoda bola vyčíslená na 5 600 eur.

Zdroj: KR PZ KE

Presná príčina oboch dopravných nehôd, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.