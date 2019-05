Praktiky lupičov naháňajú strach: Na severe Slovenska bili ľudí, obete zväzovali lepiacou páskou

V rokoch 2012 až 2016 „terorizovali“ lupiči ľudí v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Zdroj: Facebook-Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA - Vlámali sa do rodinných domov, no krádežou ich vyčíňanie neskončilo. V rokoch 2012 až 2016 lupiči doslova terorizovali prepadnuté osoby, ktoré neváhali vytiahnuť z postele. Potom ich zviazali a bili, nevadilo im ani to, že ide o bezmocných dôchodcov.