FOTO Tragický večer v Dunajskej Strede: Cyklista (†50) sa zrazil s autom, nemal šancu prežiť

Vodič z Ivanky pri Dunaji viedol osobné motorové vozidlo smerom od centra mesta na Komárno. Po prejdení kruhovým objazdom narazil do 50-ročného cyklistu. Následne vyšiel autom mimo cesty na chodník a trávnatú plochu, kde narazil do dopravnej značky a do stromu.

"Odtiaľ bez zastavenia a poskytnutia pomoci ušiel na čerpaciu stanicu, kde mu príslušníci Obvodného oddelenia PZ Dunajská Streda obmedzili osobnú slobodu," uviedla Kredatusová. Vodičovi namerali v rámci dychovej skúšky 0,25 mg, čo je v prepočte 0,52 promile alkoholu v krvi. Cyklista pri náraze a páde utrpel ťažké zranenia, ktorým v piatok v nemocnici podľahol.

Vyšetrovateľ kriminálnej polície začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví a prečin neposkytnutia pomoci. Polícia upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy, sledovali situáciu na cestách a na jazdu sa riadne sústredili.

Zdroj: SITA/KR PZ Trnava