Desivá nehoda na trati z Viedne do Bratislavy: Vlak sa zrazil s nákladným autom, početné zranenia

VIEDEŇ/BRATISLAVA - Traja ľudia utrpeli ťažké a 13 ľahké zranenia vo štvrtok po tom, ako sa vlak smerujúci z Viedne do Bratislavy zrazil s nákladným vozidlom. K nehode došlo vo viedenskom obvode Donaustadt na nechránenom železničnom priecestí bez závor. Informovali o tom webový portál oe24 a agentúra APA.

Nehoda sa podľa oe24 stala krátko po jedenástej hodine dopoludnia, keď vodič nákladného auta počas prejazdu cez priecestie prehliadol prichádzajúci regionálny vlak smerujúci do Bratislavy. Ťažko zranený vodič nákladného vozidla s ranami na vrchnej časti tela a rušňovodič poranený na hlave a vrchnej časti tela ostali po nehode uviaznutí a museli ich vyslobodiť privolaní požiarnici. Okrem nich utrpela ťažké vnútorné poranenia ešte jedna žena.

Podľa hovorcu zasahujúcej záchrannej služby Daniela Melchera nie je ani jedna z osôb v ohrození života. Trasa medzi viedenskou mestskou častou Aspern a obcou Raasdorf by podľa rakúskych železníc mala byť kvôli odstraňovaniu následkov nehody uzavretá až do piatka 14.00 h. Vlaky do slovenskej metropoly a z nej budú v súvislosti s nehodou jazdiť po alternatívnej trase, píše APA.