Obžalovaný zo zabitia Filipínca chce na slobodu: VIDEO Podľa blízkych nie je agresor, mrazivé slová svedka

BRATISLAVA - Taxikár, expriateľka, náhodní okoloidúci, najlepšia kamarátka partnerky či niekdajší spolužiak. Napriek tomu, že incident, ktorý pobúril celé Slovensko zachytila kamera a dalo by sa povedať, že je zrejmé, čo sa udialo, súd si v utorok vypočul 11 svedkov a s výsluchmi ďalších bude pokračovať už o dva dni. Juraja Hossua, obžalovaného zo zabitia Filipínca Henryho, jeho blízki pred trojčlenným senátom opísali pozitívne. Na pojednávaní však zazneli aj mrazivé slová ľudí, ktorí boli 26. mája 2018 pozorovateľmi incidentu alebo toho, čo sa dialo pred ním a po ňom.

Surová bitka sa odohrala na Obchodnej ulici v Bratislave. Na kamerovom zázname, ktorý patrí ku kľúčovým dôkazom, je vidieť, ako Juraj Hossu uštedril útlemu Filipíncovi kopanec, facky, a neskôr si na neho vyložil nohu. Podľa obžaloby práve kopnutie do hlavy spôsobilo krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť. Za zabitie Henryho Acordu hrozí obžalovanému 12 rokov za mrežami. Svoj čin oľutoval už na januárovom pojednávaní, urobil tak aj v utorok.

Hossua jeho blízki pred trojčlenným senátom opísali ako nekonfliktného človeka a vzorného otca. Podľa jeho kamaráta a niekdajšieho spolužiaka a najlepšej kamarátky jeho partnerky, obžalovaný nie je agresor, a to ani vtedy, keď je pod vplyvom alkoholu. "Zažila som ho pod vplyvom alkoholu, ale nikdy nebol agresívny," uviedla jeho známa pred súdom s tým, že Hossu mal podľa nej skôr tendenciu krotiť druhých. Podľa slov predvolanej sa správal ukážkovo ako otec. Dokonca zostal na materskej dovolenke.

"V spoločnosti nikdy neinicioval konflikty. Nebol spínačom verbálneho ani fyzického útoku, absolútne nie," povedal aj spomínaný bývalý spolužiak obžalovaného. Zdôraznil, že Hossu rozhodne nemá xenofóbne, homofóbne či krajne pravicové postoje. Dvoch spomínaných ľudí predvolala obhajoba, neboli teda svedkami samotného incidentu. Vyjadrovali sa k osobe obžalovaného.

Kamera zachytila, že vo chvíli, keď bol Filipínec na zemi, Hossu mu uštedril tvrdý kopanec. Zdroj: reprofoto tv markíza

Čo sa dialo pred incidentom?

Už v januári Hossu opísal, čo robil pred smrteľným útokom. Podľa jeho slov ráno vstal, venoval sa synovi. Odišiel do práce, a keďže mali firemnú akciu, skončil skôr. Na večierku popíjal, zabával sa a v tom pokračoval aj v meste. Predtým však požil lieky na upokojenie. Počas večera vypil približne 20 pív a 10 vodiek. Sám seba neoznačil ako opitého, použil slovo ožratý. Spomienky na to, čo presne sa stalo, sú vraj pre neho mizivé. Spomína si však na to, že Henry pre neho predstavoval akéhosi pasáka, ktorý dievčatá obťažuje.

Kolega obžalovaného povedal, že na spomínanej akcii sa Hossu zabával, rozprával s kolegami, bol uvoľnený. "Nevšimol som si agresivitu, on nikdy nebol násilník," myslí si muž, ktorý sa s Hossuom pozná približne rok a pol. Za ten čas nadobudol dojem, že je kamarátsky, ústretový. Pred nevrlými zákazníkmi dokonca podľa neho skláňal hlavu, nechcel sa s nimi v práci hádať. Chválou nešetril ani na jeho vzťah k rodine. Hossu sa mu však zveril s tým, že trpí úzkosťou a berie tabletky.

Z večierka ho práve on odviezol neďaleko Justičného paláca v Bratislave, kde mal Hossu stretnutie s expriateľkou. Tá uviedla, že sa s ním rozprávala približne štyri hodiny. "Normálne kráčal, normálne sa so mnou rozprával. Možno niektoré slová trošku zablabotal, ale nebol na mol," povedala. Rozišli sa neďaleko centra mesta s tým, že jej povedal, že ide ešte na jedno - dve pivá.

Zdroj: Topky/Vladimír Anjel

Taxikár, ktorý incident pozoroval z diaľky približne 30 metrov, videl neskôr Hossua, ako sa rozbehol cez námestie k skupinke, v ktorej bol aj Henry. Opísal, že videl kopanec aj facky. Podľa svedka sa Filipíncovi nesnažil pomôcť, čo obžalovaný komentoval tým, že práve fackami chcel Henryho prebrať. Pár, ktorý šiel v čase útoku okolo, počul už len zúfalé ženské výkriky o pomoc.

"Neviem, prečo obžalovaný zaútočil, ja som sa potom rozprávala s jednou z tých žien, myslím, že to bola Poľka, hovorili sme anglicky. Vravela mi, že obžalovaný ich obťažoval a poškodený sa ich zastal," objasnila. Hossu sa podľa nej potom prizeral tomu, čo vlastne spravil. Prekvapila ju však veta, ktorú vyslovil. Mal podľa nej povedať, "tak mu treba". Žena si vtedy podľa jej slov uvedomila, že pravdepodobne skutok neľutuje. Jej partner Hossua odsotil a držal ho od Henryho.

Ďalší svedok v chaose počul, ako Hossu opakuje slovo pasák. Začal boj o Henryho život, ľudia na mieste sa ho snažili ratovať do príchodu záchranky. "Dýchal, chrčal a mal trochu krvi okolo nosa a úsť," opísal jeho stav svedok.

Juraj mal v čase incidentu vážiť okolo 115 kilogramov. Útly Filipínec po jeho údere okamžite skončil na zemi. Zdroj: Facebook

V utorok si trojčlenný senát bratislavského okresného súdu vypočul dokopy jedenásť svedkov, dvaja sa na pojednávanie nedostavili. Hlavné pojednávanie v prípade prerušili do štvrtku 21. marca. "Na toto hlavné pojednávanie je predvolaných ďalších desať svedkov," informoval hovorca súdov v Bratislave Pavol Adamčiak. Vo štvrtok by súd mal rozhodovať aj o tom, či vyhovie žiadosti Hossua o prepustenie z väzby.