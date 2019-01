Čo sa dialo pred smrteľným útokom na Filipínca Henryho (†36): Lieky, 20 pív, 10 vodiek a filmy v hlave

BRATISLAVA - Bol 26. máj 2018 a ľudí, ktorí sa zabávali v centre hlavného mesta, by ani vo sne nenapadlo, aká surovosť sa odohrá na Obchodnej ulici. A to aj napriek tomu, že miesto je známe divokým nočným životom. Nadránom však boli poniektorí svedkami surovej bitky, po ktorej skončil Filipínec Henry v nemocnici. Bohužiaľ sa z nej živý nevrátil.

Zo zabitia cudzinca, ktorý na Slovensku pracoval a viedol bezproblémový život, obvinili Juraja z Dunajskej Stredy. Takmer osem mesiacov po incidente sa v prípade začalo hlavné pojednávanie, na ktorom sa zúčastnil aj statný Slovák.

Na ceste k sudcovi ho sprevádzali kukláči, na rukách mal putá. Neraz sklonil hlavu. Agresívne správanie, ktoré zachytila kamera na Obchodnej ulici, by ste čakali márne."Vážený súd, vážená verejnosť, v prvom rade by som sa chcel konečne ospravedlniť," povedal kajúcne na úvod. Skutok, ktorý mu kladú za vinu, nepoprel. Nesúhlasil však s jeho právnou kvalifikáciou. Ak mu preukážu vinu, za mrežami si môže posedieť 12 rokov.

Mal som ho za pasáka

Na pondelkovom pojednávaní obvinený opísal, čo sa dialo pred smrteľným útokom. "Ráno som vstal, venoval som sa môjmu malému synovi. Odišiel som do práce, mali sme firemnú akciu, tak som tam skončil skôr, okolo obeda," začal na úvod. Napriek tomu, že na firemnom večierku nechcel veľa piť, pár pív si v spoločnosti kolegov a nadriadených predsa len doprial. Ako priznal, pred akciou požil aj lieky na upokojenie.

Domov sa mu ísť nechcelo. Rozhodol sa teda pokračovať v popíjaní a navštívil viacero populárnych klubov v centre mesta. "Potom som zazrel Henryho. Neviem, z akého dôvodu mi išli v hlave filmy, ktorým som uveril," opísal svoj stav. Obhajoval sa, že krátko pred osudnou potýčkou si myslel, že práve Henry dievčatám škodí. "Mal som ho za pasáka, neviem ako to vzniklo v mojej hlave, či mi to niekto povedal vedľa mňa, ale bral som to ako realitu," povedal.

Nevyrovnaný súboj

Statný Juraj potom strčil do útleho Henryho. V tom čase vážil približne 115 kilogramov. Ako dokazuje kamerový záznam, Filipínec bol v momente na kolenách. Útočník mu potom zasadil tvrdý kopanec do tváre. Keď už cudzinec ležal bezvládne na zemi, pridal zopár faciek. Napokon si na neho vyložil nohu a v rukách držal mobilný telefón. Pomohol až zásah okoloidúcich.

Juraj sa napriek tomu pred súdom kajal, že nie je agresor. "Som slušný pracujúci človek, ktorý urobil veľkú chybu," priznal a dodal, že po incidente ihneď volal políciu. Či to bolo skutočne tak, preukáže výpis jeho hovorov.

Kľúčový dôkaz

V prípade figuruje 21 svedkov, ktorí budú pred súdom vypovedať v marci. Kľúčovým dôkazom je však kamerový záznam, ktorý zachytil priebeh roztržky. Samotný aktér si totiž na detaily nespomína. Podľa jeho slov vypil v ten večer približne 20 pív a 10 vodiek. "Bol som ožratý, nie opitý, to je slabé slovo," povedal a upozornil aj na to, že vzhľadom na jeho stav si neuvedomoval už spomínaný výškový a váhový rozdiel medzni ním a Henrym.

"Viem, že moje správanie bolo poburujúce a primitívne a veľmi sa za to hanbím," priznal muž, ktorý pri sebe nosí boxer ako talizman. Či ho však v osudnú noc použil, si taktiež nepamätá. "Moje spomienky na ten moment sú takmer mizivé," okomentoval na súde s tým, že priebeh samotného útoku videl až na videu.

Vzbura verejnosti

Masívnu odozvu verejnosti vyvoval najmä fakt, že obvinený Juraj neskončil vo väzbe ihneď po incidente. Stalo sa tak až po vyše týždni. Dôvodom bolo rozhodnutie okresného prokurátora Ladislava Slobodu. Po tom, ako 27. mája vyšetrovateľ spracoval podnet prokurátorovi, aby útočníka vzali do väzby, 30. mája Sloboda oznámil, že Hossua prepustili zo zadržania. S podnetom sa totiž nestotožnil a nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby.

Filipínec ale napokon ťažkým zraneniam podľahol. Aj vďaka masívnej odozve verejnosti napokon skutok prekvalifikovali na zabitie a Juraj skončil vo väzbe. Dozor potom prevzal krajský prokurátor. Vyšetrovanie ukončili 20. novembra.

Prípad vyvolal množstvo otázok

Keďže k bitke došlo na frekventovanom mieste, kde sa počas víkendov premelú stovky zabávajúcich sa domácich aj turistov, prípad vyvolal množstvo otázok. A to najmä ohľadom bezpečnosti. Miesto je okrem zábavy známe aj tým, že tu nie vždy vládne práve najpokojnejšia atmosféra.

Práve na zlyhanie bezpečnostných zložiek upozorňovali po smrti Filipínca viacerí politici aj verejnosť. Už týžden po tragédii preto vedenie mesta avizovalo zvýšený počet hliadok v centre. Prečo sa tak aj napriek povesti známej ulice nestalo už skôr, je otázne.

Hlavné pojednávanie v prípade odročili na 19. a 21. marec 2019. Či sa skutočne pod konanie obvineného podpísala kombinácia liekov a alkoholu, posúdia aj súdni znalci.