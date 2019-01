Neuveriteľná situácia v Trnavskom kraji: Od začiatku roka dvaja mŕtvi, ignorácia rád od polície

V piatok v skorých ranných hodinách zrazil 28-ročný vodič z okresu Galanta 52-ročného chodca. Nešťastie sa stalo v Trnave, šofér smeroval po Kollárovej ulici v smere od železničnej stanice, keď na priechode pre chodcov pri križovatke so Športovou ulicou došlo ku kolízii.

Zdroj: KR PZ v Trnave

Ako uviedla trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, dychové skúšky boli u oboch účastníkov negatívne a polícia v súčasnosti vyšetruje príčiny a okolnosti dopravnej nehody. Tento prípad našťastie neskončil tragicky. Od začiatku roka však už dvaja chodci utrpeli zranenia, ktoré pre nich mali smrteľné následky.

Zdroj: KR PZ v Trnave

Vodiči by mali predvídať

Polícia pripomína, že v zmysle zákona je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom. Je tiež povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov. Pritom ho nesmie ohroziť. "Vodiči sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke. Na priechod pre chodcov ich upozorňuje zvislé aj vodorovné dopravné značenie. V týchto miestach by mali vodiči predvídať, že tu môžu očakávať pohyb chodcov," upozornila M. Kredatusová.

Pred priechodom radšej spomaľte

Mnohé priechody pre chodcov sú zvýraznené svetlami a inými technickými prostriedkami, aby zvýšili pozornosť vodiča. "Už to by malo každému evokovať, že po ňom môže byť zvýšený pohyb chodcov. Situáciu v premávke by mali vnímať komplexne, zo širšieho uhla pohľadu a pred priechodom radšej spomaliť, presvedčiť sa, že na ňom nie je chodec," apeluje policajná hovorkyňa. Zároveň pripomína, že v zornom poli vodiča sa nesmú nachádzať predmety, ktoré by bránili v riadnom výhľade a že vodič je povinný očistiť si sklá od námrazy a iných nečistôt tak, aby na cestu riadne videl.

Zdroj: KR PZ BB

"Môžu nastať rôzne okolnosti, keď vodič nemusí chodcov vidieť, môže ich mať v tzv. mŕtvom uhle. Chodci by si mali uvedomiť, že pri strete s autom, žiaľ, „ťahajú za kratší koniec“. Darmo, ak sa aj preukáže, že nehodu zavinil vodič auta," pripomenula a dodala, že život sa vrátiť nedá, zo zranení sa treba liečiť a liečiť treba neraz aj psychickú ujmu. "Porušenia povinností vodičov voči chodcom nie sú ojedinelé, preto by chodci mali zvlášť dbať na vlastnú bezpečnosť a chrániť si svoje životy," povedala hovorkyňa.

Nie vždy urobí chybu vodič

Ako upozornila hovorkyňa, pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy. "Chodci musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú cez cestu jednotlivo, ale v skupinách. Chodci nesmú vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nie je možné cez vozovku bezpečne prejsť," vysvetlila Kredatusová.

Ďalej vymenovala, že nesmú prekonávať zábradlia ani iné zábrany či bezdôvodne sa zdržiavať a zastavovať po vstupe na vozovku. "Pripomíname, že chodci idúci po krajnici musia mať za zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky v obci aj mimo obce. Prednostne sú povinní používať predovšetkým chodník. Tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky," dodala.