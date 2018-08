Chlapec (14) sa dohodol s mladšími kamarátmi: V Košiciach napadli starčeka, ukradli mu peniaze

Ako Ivanová informovala, mužovi ukradli peňaženku s osobnými dokladmi, mobilný telefón a motorovú pílu, následne z miesta činu ušli. „Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel poškodený muž ľahké zranenia,“ spresnila.

Mladistvý bol obvinený zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ Policajného zboru zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby," dodala Ivanová. Ako pripomenula, za uvedený skutok je trestná sadzba tri až osem rokov, vzhľadom na to, že v uvedenom prípade ide o mladistvú osobu, trestná sadzba sa znižuje na polovicu.