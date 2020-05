Nezabudnuteľná Sissi Romy Schneider: Horúca láska so známym sexsymbolom a potom... Chcela sa zabiť!

PARÍŽ - Hoci hrala vo viacerých filmoch, navždy zostane v spomienkach divákov ako krásna Sissi. Dnes je to 38 rokov, čo herečka opustila tento svet. No pokúsila sa z neho odísť už skôr...

Romy Schneider sa narodila 23. septembra 1938 vo Viedni. Pochádzala z hereckej rodiny, bola dcérou Magdy Schneiderovej a Wolfa Albach-Rettyho. Herecké ambície ale nemala, na konkurz do filmu ju dlho nahovárala jej mama.

V roku 1953 debutovala vo filme Wenn der weiße Flieder wieder blüht (Keď biele orgovány začnú kvitnúť), kde hrala po boku svojej matky. Film jej priniesol úspech, a tak získala ďalšiu úlohu vo filme Ohňostroj (Feuerwerk, 1954). V tom istom roku sa predviedla tiež v hlavnej úlohe vo filme Mädchenjahre einer Königin (Mladosť kráľovnej Viktórie), v réžii Ernsta Marischku.

Ten istý režisér si ju vybral aj do titulnej roly filmu Sissi (1955). Romy Schneiderová sa stala jednou z najpopulárnejších herečiek sveta. Film mal dve pokračovania Sissi - Die junge Kaiserin (Sissi – Mladá cisárovná, 1956) a Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (Sissi – Osudové roky cisárovnej, 1957). Nakrútiť štvrté pokračovanie o osudoch Sissi však mladá herečka už odmietla.

Zdroj: Herzog-Filmverleih

V roku 1958 obsadil režisér Pierre Gaspard-Huit Romy Schneiderovú do hlavnej úlohy vo filme Christine (Kristína). Počas nakrúcania sa po prvý raz stretla so svojou osudovou láskou, francúzskym hercom Alainom Delonom, s ktorým sa neskôr aj zasnúbila, ale v roku 1964 sa dvojica napokon rozišla. Rozchod s miláčikom žien psychicky nezvládla a pokúsila sa o samovraždu.

Z Francúzska je aj ďalší jej úspešný film Katja (1959) od režiséra Roberta Siodmaka. Úspech sa dostavil aj s filmom La Piscine (Bazén, 1969), kde sa ukázala po boku Alaina Delona, ktorý si ju vyžiadal za partnerku.

Herečka spolupracovala okrem francúzskych aj s nemeckými, rakúskymi, talianskymi režisérmi, určitý čas žila v americkom Hollywoode. Film Le Proces (Proces, 1962) bol nakrútený podľa predlohy knihy českého autora Franza Kafku. Romy Schneiderová za úlohu v tomto filme získala v Paríži Cenu za najlepšiu zahraničnú herečku.

Z francúzskych režisérov mal na ňu najväčší vplyv Claude Sautet. Nakrútila s ním niekoľko filmov, ktoré kritika právom označila za vrchol jej tvorby. Sú to snímky Les choses de la vie (Veci života, 1970), Max et les ferrailleurs (Max a bitkári, 1971), César et Rosalie (Cézar a Rozália, 1972), Mado (1976) a Une histoire simple (Celkom obyčajný príbeh, 1978). V pamäti divákov zostal aj film Le vieux fusil (Stará puška, 1975), tragický príbeh chirurga (Phillipe Noiret) z francúzskeho malomesta, ktorý sa pomstí za manželku (Schneiderová) a dcéru, ktoré brutálne zavraždili esesáci. K jej ďalším známym dielam patria La Mort en direct (Smrť v priamom prenose, 1980), La Banquiere (Bankárka, 1980), Fantasma d'amore (Prízrak lásky, 1981), Garde a vue (Svedok, 1981).

Zdroj: INA Institut National de l'Audiovisuel

V 80. rokoch minulého storočia bola umelkyňa na vrchole svojej kariéry, ale aj na vrchole svojich tvorivých i ľudských síl. Kým na plátne zvládala osudy žien s úplnou dokonalosťou, v civilnom živote sa jej nedarilo.

Na jar 1965 po rozchode s Delonom sa herečka vrátila do Nemecka, svojou účasťou podporila nevlastného otca pri otváraní jeho novej reštaurácie. Tam sa zoznámila aj s hercom a režisérom Harrym Meyenemom. Svadbu mali 15. júla 1966 a na jeseň sa presťahovali do Berlína, kde sa im 3. decembra 1966 narodil syn David. Manželstvo sa skončilo rozvodom v roku 1975 a Harry Meyen spáchal v roku 1979 samovraždu.

Druhýkrát sa vydala 18. decembra 1975 za Daniela Biasiniho. Z tohto zväzku sa 21. júla 1977 narodila dcéra Sarah Biasini, ktorá je tiež herečkou. V roku 1981 podstúpila Romy Schneiderová operáciu obličky. V tom istom roku sa stala rodinná tragédia, jej syn zomrel 5. júna 1981 na následky nehody. Jeho smrť herečku natoľko zasiahla, že sa stiahla do ústrania.

Romy Schneiderová zomrela 29. mája 1982 na infarkt v Paríži vo Francúzsku, dožila sa iba 43 rokov. Pochovaná je v rodinnej hrobke po boku svojho syna Davida na cintoríne vo francúzskej obci Boissy-sans-Avoir, ktorá sa nachádza v departemente Yvelines.