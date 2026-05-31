Slávna herečka ušla hrobárovi z lopaty: Chýba jej veľký kus mozgu!

LOS ANGELES - Herečka Emilia Clarke prežila na začiatku svojej kariéry dramatický boj o život. Krátko po úspechu prvej série Hry o tróny ju postihlo krvácanie do mozgu, po ktorom musela absolvovať niekoľko náročných operácií.
Herečka Emilia Clarke, ktorú si diváci po celom svete zamilovali najmä vďaka úlohe Daenerys Targaryen v seriáli Hra o tróny, sa musela na vrchole svojej kariéry vyrovnať s jednou z najťažších životných skúšok. Krátko po úspechu prvej série ju totiž zasiahlo vážne krvácanie do mozgu, ktoré ju takmer pripravilo o život. Prvé príznaky prišli nečakane počas bežného dňa v posilňovni. Náhla a neznesiteľná bolesť hlavy ju okamžite upozornila, že nejde o obyčajnú nevoľnosť.
„Najbližšie k opisu je predstaviť si, že vám okolo mozgu praskne gumička. Ten šialený tlak,“ spomínala neskôr v podcaste How to Fail with Elizabeth Day. Keď sa jej stav začal prudko zhoršovať, doplazila sa na toaletu, kde vracala. Vtedy si uvedomila vážnosť situácie. „V tej chvíli som vedela, že dochádza k poškodeniu mozgu.“ Lekári boli jej diagnózou prekvapení. Vzhľadom na mladý vek zvažovali viaceré možnosti a snažili sa nájsť príčinu zdravotných komplikácií.
Nasledovala náročná liečba a operácia mozgu, ktorá však nepriniesla očakávaný výsledok. Clarke musela podstúpiť ďalší zákrok. Najťažšie chvíle prežívala nielen samotná herečka, ale aj jej rodina. „Moji rodičia na mňa čakali a lekári každú polhodinu prichádzali a hovorili: Myslíme si, že zomrie,“ opísala obdobie, keď visel jej život na vlásku. Napriek vážnemu stavu sa rozhodla pokračovať v práci.