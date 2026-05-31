Nedeľa31. máj 2026, meniny má Petrana, Petronela, Nela, zajtra Žaneta

Slávna herečka ušla hrobárovi z lopaty: Chýba jej veľký kus mozgu!

Emilia Clarke Zobraziť galériu (21)
Emilia Clarke (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Herečka Emilia Clarke prežila na začiatku svojej kariéry dramatický boj o život. Krátko po úspechu prvej série Hry o tróny ju postihlo krvácanie do mozgu, po ktorom musela absolvovať niekoľko náročných operácií.

Herečka Emilia Clarke, ktorú si diváci po celom svete zamilovali najmä vďaka úlohe Daenerys Targaryen v seriáli Hra o tróny, sa musela na vrchole svojej kariéry vyrovnať s jednou z najťažších životných skúšok. Krátko po úspechu prvej série ju totiž zasiahlo vážne krvácanie do mozgu, ktoré ju takmer pripravilo o život. Prvé príznaky prišli nečakane počas bežného dňa v posilňovni. Náhla a neznesiteľná bolesť hlavy ju okamžite upozornila, že nejde o obyčajnú nevoľnosť.

„Najbližšie k opisu je predstaviť si, že vám okolo mozgu praskne gumička. Ten šialený tlak,“ spomínala neskôr v podcaste How to Fail with Elizabeth Day. Keď sa jej stav začal prudko zhoršovať, doplazila sa na toaletu, kde vracala. Vtedy si uvedomila vážnosť situácie. „V tej chvíli som vedela, že dochádza k poškodeniu mozgu.“ Lekári boli jej diagnózou prekvapení. Vzhľadom na mladý vek zvažovali viaceré možnosti a snažili sa nájsť príčinu zdravotných komplikácií.

Nasledovala náročná liečba a operácia mozgu, ktorá však nepriniesla očakávaný výsledok. Clarke musela podstúpiť ďalší zákrok. Najťažšie chvíle prežívala nielen samotná herečka, ale aj jej rodina. „Moji rodičia na mňa čakali a lekári každú polhodinu prichádzali a hovorili: Myslíme si, že zomrie,“ opísala obdobie, keď visel jej život na vlásku. Napriek vážnemu stavu sa rozhodla pokračovať v práci.

Pokračovanie článku
Viac o téme: Emilia Clarke
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pár dní pred svadbou
Pár dní pred svadbou 1. česko-slovenskej topmodelky: Nečakané problémy!
Zahraniční prominenti
Syn Jana Krausa čelí
Syn Jana Krausa čelí obvineniu zo znásilnenia: Expertka zanalyzovala jeho správanie... Takýto je!
Zahraniční prominenti
Lilly Allen
Pomsta bývalému v najluxusnejšej podobe! Lily Allen dráždi: Sexi pózy, čipky a skryté odkazy v piesňach
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Správy
Festival Cirkul'art opäť priniesol smiech a zábavu do parku v Malackách
Festival Cirkul'art opäť priniesol smiech a zábavu do parku v Malackách
Správy
Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Prominenti

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Ďalšie DRÁMA v oblakoch
Ďalšie DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD
Domáce
Na Slovensku hrozí nebezpečný
Na Slovensku hrozí nebezpečný jav Hot Flash Drought! Varovanie klimatológa: DESIVÉ, čo prichádza
Domáce
Na archívnej snímke zo
Letná hrozba v kuchyni: Nebezpečné baktérie útočia tam, kde to najmenej čakáte! RIZIKOVÉ sú TIETO potraviny
Domáce
Rocková škola v Nitre oslavuje 15 rokov: Benefičný koncert spojí bývalých žiakov aj známych hudobníkov
Rocková škola v Nitre oslavuje 15 rokov: Benefičný koncert spojí bývalých žiakov aj známych hudobníkov
Nitra

Zahraničné

Rekordná modernizácia armády: Poľsko
Rekordná modernizácia armády: Poľsko podpísalo rekordné obranné dohody na nákup vojenskej techniky
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dron mal
MIMORIADNY ONLINE Dron mal preraziť turbínovú halu najväčšej jadrovej elektrárne v Európe! Rusi hovoria o explózii
Zahraničné
Obyvatelia si obzerajú bytový
Izrael prenikol do Libanonu najhlbšie od roku 2000: Dobyl strategicky významnú pevnosť!
Zahraničné
Smrteľná vlna horúčav v
Smrteľná vlna horúčav v Británii! Počet obetí stúpol na 14
Zahraničné

Prominenti

FOTO Krainová to prehnala s
Krainová to prehnala s výplňami: FOTO Pery má ako kačica!
Domáci prominenti
Emilia Clarke
Slávna herečka ušla hrobárovi z lopaty: Chýba jej veľký kus mozgu!
Zahraniční prominenti
Fashion Live. Na snímke
Monika Szabó po zdravotných problémoch: Takto zatočila s ťažkosťami, ktoré ju trápili!
Domáci prominenti
FOTO Miluna zo Slunce, seno...
Miluna zo Slunce, seno... starne do krásy: FOTO Vydala sa za milionára a TAKTO vyzerá dnes!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tajomstvo staré vyše dvetisíc
Tajomstvo staré vyše dvetisíc rokov: FOTO Keď zistili, čo držia v rukách, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti
Vodič prevážal ulicami mesta
TOTO sa len tak nevidí: Vodič prevážal na streche auta futbalovú bránu! Nezvesil ani sieťku
Zaujímavosti
Vedci objavili nový spôsob,
Vedci objavili nový spôsob, ako čítať džungľu: Obyčajná pôda a voda im prezradia viac, než čakali!
Zaujímavosti
Môže sa penis zmenšiť?
Môže sa penis zmenšiť? Lekári vysvetľujú, čo je mýtus a čo realita: Každopádne, MÔŽE
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!

Šport

Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Malý futbal
MS V HOKEJI 2026 Nevídaný skrat Kanady! Čistý výbuch v druhej tretine a Fíni sú vo finále
MS V HOKEJI 2026 Nevídaný skrat Kanady! Čistý výbuch v druhej tretine a Fíni sú vo finále
MS v hokeji
NHL v slzách: Zomrel miláčik Chicaga a päťnásobný účastník Zápasu hviezd
NHL v slzách: Zomrel miláčik Chicaga a päťnásobný účastník Zápasu hviezd
NHL
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
NHL

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Hľadám prácu
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy

Technológie

Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Veda a výskum
V žalúdku nosíš kyselinu, ktorá dokáže rozkladať mäso. Prečo ťa napriek tomu nestrávi zvnútra?
V žalúdku nosíš kyselinu, ktorá dokáže rozkladať mäso. Prečo ťa napriek tomu nestrávi zvnútra?
Veda a výskum
Prečo NATO nezostrelí všetky drony? Pobaltské štáty zažívajú problém, na ktorý nie sú pripravené
Prečo NATO nezostrelí všetky drony? Pobaltské štáty zažívajú problém, na ktorý nie sú pripravené
Moderná vojna a konflikty
Ako je možné, že asteroid Chicxulub vyhubil dinosaury, no malé cicavce prežili? Rozhodla výhoda, ktorú obry nemali
Ako je možné, že asteroid Chicxulub vyhubil dinosaury, no malé cicavce prežili? Rozhodla výhoda, ktorú obry nemali
História

Bývanie

Viete, čo je triadická schéma a prečo niektoré interiéry pôsobia pokojne? Spoznajte tieto pojmy, kým zvolíte farbu sedačky
Viete, čo je triadická schéma a prečo niektoré interiéry pôsobia pokojne? Spoznajte tieto pojmy, kým zvolíte farbu sedačky
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť

Pre kutilov

Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto raňajky pomáhajú ženám schudnúť bez drastických diét: Odborníci ich odporúčajú stále viac
Chudnutie a diéty
Tieto raňajky pomáhajú ženám schudnúť bez drastických diét: Odborníci ich odporúčajú stále viac
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie DRÁMA v oblakoch
Domáce
Ďalšie DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD
Na Slovensku hrozí nebezpečný
Domáce
Na Slovensku hrozí nebezpečný jav Hot Flash Drought! Varovanie klimatológa: DESIVÉ, čo prichádza
MIMORIADNY ONLINE Dron mal
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dron mal preraziť turbínovú halu najväčšej jadrovej elektrárne v Európe! Rusi hovoria o explózii
Na archívnej snímke zo
Domáce
Letná hrozba v kuchyni: Nebezpečné baktérie útočia tam, kde to najmenej čakáte! RIZIKOVÉ sú TIETO potraviny

Ďalšie zo Zoznamu