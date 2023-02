PRVÉ SLOVÁ známeho herca po ŠKANDÁLE s kanibalizmom: V detstve ho sexuálne zneužil kňaz a... Chcel zomrieť!

Armie Hammer mal svoju hereckú kariéru rozbehnutú veľmi sľubne. Začiatkom roka 2021 však začali na verejnosť prenikať prvé informácie o šokujúcom správaní tohto herca, ktoré mu nakoniec zničili kariéru a aj život.

Niekoľko žien vtedy tvrdilo, že ich sexuálne napadol a na pretras sa dostali aj obvinenia z kanibalizmu. Po prvýkrát sa teraz k celej situácii vyjadril aj Hammer, ktorý tak urobil v rozhovore pre magazín Air Mail.

V interview priznal, že za jeho správaním mohlo byť to, že ho v detstve zneužívali. Podľa jeho slov ho vo veku 13 rokov niekoľkokrát sexuálne napadol mladý farár. „Sexualita vkročila do môjho života tak, že som nad ničím nemal žiadnu kontrolu. V tých situáciách som bol bezmocný. Bolo to pre mňa desivé. Keď som bol starší, tak som chcel, aby som mal pri sexe nad všetkým kontrolu," povedal Hammer, ktorý tak vysvetlil svoju záľubu v netradičných sexuálnych praktikách.

Galéria fotiek (11) Armie Hammer

Zdroj: SITA

Spisovateľ James Kirchick, ktorý s ním tento rozhovor robil, sa ďalej spýtal, či je pravda, že sa po prevalení tejto kauzy pokúsil o samovraždu. „Jednoducho som vkročil do oceána a plával som tak ďaleko, ako som len mohol. Dúfal som, že sa utopím, trafí ma loď alebo ma napadne žralok. Vtedy som si ale uvedomil, že moje deti sú stále na brehu a že im niečo také nemôžem urobiť," odpovedal herec.

V rozhovore sa vyjadril aj k tvrdeniam, že ženy nútil do sexuálnych praktík, ako je napríklad BDSM. „Bol som so ženami, ktoré mali okolo 25 rokov. Ja som bol o 10 rokov starší a bol som úspešný herec. Boli šťastné už len preto, že boli so mnou. Vtedy povedali áno aj na veci, s ktorými by inak nesúhlasili. Ale som tu, aby som priznal moje chyby a zobral za ne zodpovednosť. Bol som haj*el, ktorý využíval ľudí na to, aby mu bolo dobre a keď som to urobil, tak som ich opustil. Teraz som však zdravší, šťastnejší a vyrovnanejší človek. So schopný byť tu pre moje deti spôsobom, akým som to nikdy predtým nedokázal. Som skutočne vďačný za môj život a zotavenie," doplnil Hammer.

Armie Hammer bol ženatý s krásnou Elizabeth Chambers, ktorá od neho odišla, keď sa na verejnosť dostali prvé šokujúce odhalenia. Dvojica má spolu 7-ročnú dcéru Harper a o 2 roky mladšieho syna Forda Armanda.