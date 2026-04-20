Vdova po hviezde Pelíškov Kodetovi (†67) spálila mosty: Nový život v zahraničí!

PRAHA - Tento rok uplynie už 21 rokov od smrti Jiřího Kodeta (†67), cholerického otca Krausa z filmu Pelíšky. Vdova Soňa (81) sa v Česku v poslednom čase objavuje veľmi sporadicky, teraz chýbala aj na krste prvého hudobného CD svojej dcéry. Kam sa podela?
Elegantný cholerik Jiří Kodet (†67), ktorý stvárnil vyše 200 filmových, televíznych aj divadelných postáv a preslávil sa legendárnou vetou „Dávam boľševikovi rok, maximálne dva“ v českej komédii Pelíšky od režiséra Jana Hřebejka z roku 1999, začal hereckú kariéru vo Východočeskom divadle v Pardubiciach. Vo filme sa prvýkrát objavil v roku 1950 a v 60-tych rokoch 20. storočia hral vo filmoch Vyšší princíp, Ostře sledované vlaky... Stvárnil aj úlohy v televíznych seriáloch Sanitka alebo Chobotnice z druhého patra. Kodet si aj napriek svojej povahe cholerika zahral v komédiách Vrchní prchní, Srdečný pozdrav ze zeměkoule a v sérii filmov o básnikoch, Jak svět přichází o básníky a Jak básníkům chutná život.
Veľké filmové príležitosti sa mu otvorili až v 90. rokoch – účinkoval napríklad vo filmoch Knoflikáři, Pelíšky či Musíme si pomáhať. Zdravotné problémy sa naplno prejavili v roku 2003, keď počas premiéry predstavenia Divoká kačka priamo na javisku dostal mŕtvicu, no predstavenie napriek tomu odohral do konca. Svoj posledný film Sentiment nakrútil ešte v tom istom roku.
Kodet bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou Renatou má dcéru Karolínu, s druhou manželkou Soňou má deti Báru a Iana. Počas dlhého manželstva žila Soňa v ústraní a starala sa o rodinu. „Maminka bola celý život takzvaná príživníčka, ako sa za komunizmu hovorilo manželkám slávnych hercov. Po odchode tatínka sa vrátila k tomu, čo vlastne celý život potláčala,“ priblížila situáciu dcéra Bára Kodetová. „V šesťdesiatke napísala knihu a vyštudovala vysokú školu. Našla si nový svet, nových priateľov a väčšinu času trávi v Španielsku,“ prezradila herečka pre český Aha! počas krstu svojho prvého CD s názvom Hlas. „Preto tu dnes moja mama nie je,“ zdôvodnila jej absenciu.
A ako si teda mama užíva jeseň života? „Minulý rok strávila v Španielsku celý rok. Prenajíma si byt, s priateľmi cestuje po veľkých mestách. My za ňou nechodíme, chce tráviť čas po svojom a rešpektujeme to. Je veľmi mladistvá, neustále píše nejaké referáty alebo diplomové práce,“ smiala sa herečka, ktorá sa už roky venuje spevu. Na krste jej prvotiny nechýbal manžel Pavel Šporcl a ich dcéry Sophia a Violeta.
