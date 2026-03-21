Zomrel už dávno, smrť nemala odvahu mu to povedať: Chuck Norris (†86) vtipy o sebe miloval!

LOS ANGELES - Chuck Norris (†86) bol viac než len akčný hrdina – stal sa internetovou legendou. A hoci si z neho robil srandu celý svet, on to bral s nadhľadom. Práve naopak – tieto vtipy doslova miloval. Odhalil to jeho dlhoročný bodyguard Tom Jones.
Jeho dlhoročný bodyguard a sparing partner Tom Jones prehovoril v relácii „TMZ Live“ a prezradil, aký bol Norris v súkromí. Podľa jeho slov mal ikonický herec výnimočný zmysel pre humor a vedel si urobiť srandu aj sám zo seba. „Tie meme? Úplne ich zbožňoval,“ prezradil Jones. Práve vďaka nim sa Norris dostal aj k mladšej generácii, ktorá ho možno nepoznala z filmov, ale ako nezničiteľný fenomén internetu.
Ich priateľstvo sa začalo ešte počas Jonesovej služby u námornej pechoty. Odvtedy ho Norris ovplyvnil nielen ako bojovník, ale najmä ako človek. „Naučil ma lekcie, ktoré si nesiem celý život,“ priznal. A že Norris miloval humor, dokazujú aj spomienky na ich prvý sparing. Jones si dodnes pamätá, ako si z neho Norris vystrelil – presne v štýle, aký fanúšikovia poznajú z legendárnych vtipov.
Chuck Norris tak nezanechal stopu len vo filmovom svete, ale aj v digitálnej kultúre. Jeho meno sa stalo synonymom neporaziteľnosti a nadhľadu. Ako to výstižne zhrnul jeho blízky priateľ: „Každý raz zomrie. Ale Chuck naozaj žil.“
Pripomeňme si zopár vtipov o Chuckovi Norrisovi, na ktorých sa zabávala aj samotná legenda:
- Chuck Norris nenosí hodinky. On rozhoduje, koľko je hodín.
- Keď Chuck Norris robí kliky, netlačí sa hore… tlačí Zem dole.
- Smrť raz mala blízke stretnutie s Chuckom Norrisom. Odvtedy berie chorých a starých.
- Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát.
- Slzy Chucka Norrisa liečia rakovinu. Škoda, že nikdy neplače.
- Chuck Norris vie deliť nulou.
- Keď sa Chuck Norris pozerá do zrkadla, zrkadlo uhne pohľadom.
- Chuck Norris raz vyhral partiu šachu jedným ťahom.
- Vesmír vznikol tak, že Chuck Norris povedal: „Nech je.“
- Chuck Norris nespí. On čaká.
- Chuck Norris dokáže zavrieť otočné dvere.
- Chuck Norris raz kopol koňa. Dnes to poznáme ako žirafu.
- Chuck Norris nepoužíva Google. Google používa Chucka Norrisa.
- Chuck Norris dokáže rozbiť kameň… nožnicami.
- Chuck Norris vie počuť znakový jazyk.
- Chuck Norris si vie uvariť vodu… bez kanvice.
- Chuck Norris nemá tieň. Tieň má Chucka Norrisa.
- Chuck Norris raz hodil granát a zabil 50 ľudí. Potom granát vybuchol.
- Chuck Norris nepotrebuje Wi-Fi. Internet sa pripája k nemu.