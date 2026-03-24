Dráma v Hollywoode: Hviezdna herečka má stalkerku... Žena jej chodí pred dom, verí, že sú milenky!

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Nia Long prežíva nepríjemné chvíle. Tvrdí, že ju už viac než dva roky prenasleduje neznáma žena, ktorá je presvedčená, že medzi nimi existuje romantický vzťah. Hviezda prosí o pomoc sudcu!
Podľa informácií portálu TMZ sa herečka v pondelok obrátila na súd a požiadala o vydanie dočasného zákazu priblíženia voči žene menom Carrie McDonald. Situácia je podľa jej slov vážna. Nia tvrdí, že dotyčnú ženu vôbec nepozná, no napriek tomu ju dlhodobo obťažuje. Posiela jej nechcené pohľadnice, kvety či rôzne darčeky a dokonca sa mala viackrát objaviť priamo pri jej dome v Los Angeles.
Najnovší incident sa odohral počas víkendu, keď žena zazvonila na zvonček jej domu. Herečka okamžite privolala políciu a tá útočníčku zatkla. Nejde pritom o prvý prípad. Už v roku 2024 sa mala tá istá žena objaviť pred jej domom uprostred noci a dožadovať sa, aby jej otvorila dvere. Vtedy ju polícia len dôrazne varovala, no po opakovanom incidente už zakročila.
Herečka požiadala súd o ochranu nielen pre seba, ale aj pre svoje dve deti a matku. Sudca však zatiaľ jej žiadosť o dočasný zákaz priblíženia zamietol. O prípade sa bude rozhodovať na pojednávaní v apríli.