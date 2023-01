TOTO je čo za ŠIALENÝ outfit?! Americká hviezdička v daždi: Nemotorný paplón a… Obľúbené PAPUČKY!

LOS ANGELES - Pozor, zamočia sa ti papučky! Youtuberka Olivia Jade (23) už viackrát dokázala, že má osobitý vkus na módu. Najnovšie sa do upršaných ulíc Los Angeles vybrala v krátkych ružových šortkách, ktoré doplnila veľkou prešívanou vestou. Tá pripomínala nemotorný paplón. A na nohy... Dala si huňaté papučky z domu!

Olivia Jade je v posledných rokoch vnímaná verejnosťou ako úspešná youtuberka. No okrem toho je aj dcérou herečky Lori Loughlin a módneho návrhára Mossima Giannulliho. Dalo by sa preto predpokladať, že 23-ročná plavovláska bude mať prirodzený vzťah k móde. A zrejme ho aj má... No trochu osobitejší.

Americkí fotografi ju totiž vyfotili v upršaných uliciach Los Angeles v skutočne šialenom outfite. Na sebe mala ružové legínové kraťasy, ktoré vytŕčali spod nadrozmernej prešívanej vesty. Tá pôsobila ako jeden veľký kus nemotorného paplóna. A svoju obuv v daždivom počasí zrejme poriadne oľutovala... Na nohách mala totiž svoje obľúbené biele huňaté papuče.