Šediny, brada a zlomený pohľad! Takto spustnuto Brad Pitt ešte nevyzeral: Čo sa s ním deje?

ATÉNY - Hollywoodsky sexsymbol Brad Pitt opäť púta pozornosť. Tentoraz priamo z horúceho Grécka, kde nakrúca svoj nový film The Riders. A treba povedať jedno: takto drsne a „rozbito“ ste ho už dávno nevideli! Kde je ten nádherný úsmev a pohľad, z ktorého sa ženám podlamujú kolená?
Na najnovších záberoch z natáčania v Aténach a okolí pôsobí Brad Pitt úplne inak než na červenom koberci. Strieborná brada a šedivé vlasy, ležérne outfity – flanelová košeľa, cargo nohavice, okuliare, unavený, až utrápený výraz. V niektorých scénach ho dokonca videli s modrinami a falošnou krvou, čo naznačuje silnú drámu. Podľa svedkov pôsobil na pľaci tak autenticky, že fanúšikovia mali problém uveriť, že ide o toho istého Brada Pitta, ktorého poznajú z Hollywoodu.
Film The Riders je psychologická dráma podľa románu Tima Wintona. Brad Pitt hrá muža (Freda Scullyho), ktorý cestuje po Európe, hľadá svoju záhadne zmiznutú partnerku a zároveň sa stará o malú dcéru. Príbeh sa postupne mení na temnú, emocionálnu cestu plnú straty a neistoty. Režíruje ho uznávaný režisér Edward Berger a film vzniká pre štúdio A24.
Natáčanie prebieha naprieč celým Gréckom a Brad Pitt sa dokonca osobne zdravil s fanúšikmi v centre Atén, kde natáčanie na chvíľu ochromilo mesto. A nebol tam sám! Brada Pitta v Grécku sprevádza jeho partnerka Ines de Ramon. Dvojica spolu randí od roku 2022 a v Grécku si užili aj romantickú plavbu loďou počas prestávky v natáčaní. Pôsobia uvoľnene a snažia sa držať mimo reflektorov. Zdroje z okolia páru tvrdia, že ich vzťah je stabilný a stále sa prehlbuje.
