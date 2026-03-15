Po 25 rokoch späť v hre! Kate Hudson konečne mieri po Oscara, Hollywood vo vytržení

LOS ANGELES - Hollywood miluje veľké návraty a tento rok má jeden z najemotívnejších. Herečka Kate Hudson sa po neuveriteľných 25 rokoch od svojej prvej nominácie opäť dostala do oscarového boja. Pre mnohých fanúšikov je to prekvapenie, pre iných spravodlivosť, ktorá mala prísť už dávno. Dcéra hollywoodskej legendy Goldie Hawn totiž počas kariéry zažila obrovské úspechy aj obdobia, keď ju kritici brali skôr ako hviezdu romantických komédií než vážnu herečku. Teraz všetkým vytrela zrak!
Herečka Kate Hudson sa po neuveriteľných 25 rokoch od svojej prvej nominácie opäť ocitla v oscarovej diskusii. Po úspechu vo filme Almost Famous, ktorý jej priniesol nomináciu na Academy Awards aj víťazstvo na Golden Globe Awards, mnohí predpokladali, že Hudson bude pravidelnou kandidátkou na prestížne ceny. Realita bola však iná. Herečka sama priznala, že jej kariéru výrazne ovplyvnilo materstvo a rozhodnutie uprednostniť rodinu.
Keď sa o nej hovorilo v televíznom programe Today, Hudson priznala, že návrat do oscarovej diskusie je pre ňu silne emotívny moment. „Je to neuveriteľné. Keď pracujete tak dlho, nikdy neviete, či sa taký moment ešte zopakuje.“ Hoci Kate Hudson patrila medzi najpopulárnejšie herečky začiatku 2000-tych rokov, väčšina jej filmov patrila do žánru romantickej komédie.
Kate Hudson otvorene priznala, že si vedome vyberala projekty, ktoré jej umožňovali byť s deťmi. „Mala som obdobie, keď som odmietala veľa práce, pretože som chcela byť doma s rodinou.“ To je jeden z dôvodov, prečo sa dlhé roky objavovala skôr v ľahších romantických komédiách ako v projektoch, ktoré získavajú oscarové nominácie. Medzi jej najväčšie hity z tohto obdobia patria napríklad Ako stratiť chlapa za 10 dní a Vojna neviest. Tieto filmy síce milovali diváci, no kritici ich nepovažovali za „oscarový materiál“.