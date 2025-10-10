Harry a Meghan zavítali do spoločnosti: Priznali, že majú veľké obavy o svoje deti!

NEW YORK - Hoci sa v médiách viackrát špekulovalo o kríze vo vzťahu Harryho a Meghan, aktuálne zábery nasvedčujú, že je medzi nimi všetko v poriadku. V týchto dňoch dokonca ruka v ruke zavítali do spoločnosti. Prevzali si zaujímavé ocenenie a prehovorili o najväčších obavách.
Princ Harry a jeho manželka Meghan zavítali na tretí ročník podujatia s názvom World Mental Health Gala, ktorý pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia usporiadala organizácia Project Healthy Minds. Meghan stavila na čierny nohavicový kostým z dielne Armani, ktorý doplnila zlatým šperkom a jednoduchým účesom i jemným mejkapom.
Urodzený pár počas podujatia dokonca získal ocenenie Humanitarians of the Year. V súvislosti s tým sa spomína ich prínos v oblasti duševného zdravia, že robia prostredníctvom ich organizácie The Archwell Foundation osvetu a angažujú sa v budovaní bezpečnejšieho digitálneho prostredia.
Za zmienku stojí aj ich projekt s názvom The Parent´s Network, ktorý sa venuje rodinám zasiahnutým škodami spôsobenými online prostredím. „Našou snahou je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor pre deti, aby neboli vystavované škodlivému obsahu, či algoritmom, ktoré zvyšujú riziko duševných problémov,” uviedol k tomu v minulosti Harry.
Počas preberania ocenenia túto tému opäť zdôraznili. „Naše deti - Archie (6) a Lilibet (4) sú ešte na svet internetu malé. Avšak vieme, že ten deň raz príde. Ako množstvo iných rodičov, aj my máme obavy a neustále premýšľame o tom, ako využívať výhody technológií a zároveň zostať ochránený pred ich nebezpečenstvami,” poznamenala okrem iného Meghan.
Zaujímavé je, že v uplynulých dňoch sa tejto téme intenzívne venovala aj ich švagriná - vojvodkyňa Kate.
