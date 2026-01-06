Pavel Trávníček je po náročnej operácii srdca: Komplikácie, manželka náhle RUŠÍ akcie!

PRAHA – Pavel Trávníček musel podstúpiť novú operáciu srdca. Komplikovaný zákrok trval 4 hodiny.
Pavla Trávníčka (75) zradilo zdravie už pred Vianocami - mal zápal priedušiek, ktorý poctivo liečil v posteli. Počas sviatkov sa jeho stav zdanlivo zlepšil. Na Nový rok ale udreli problémy v plnej sile a herca museli okamžite previezť do nemocnice Na Homolce. Tam sa ho ujal tím profesora Petra Neužila, ktorý mu pred pol rokom voperoval kvôli silnej arytmii kardiostimulátor.
Herec už podstúpil komplikovanú 4-hodinovú operáciu srdca opäť pod vedením kardiológa Petra Neužila. „Pripravovali ma dôkladne, ale nechcem to bližšie rozoberať. Nechcem nič zakríknuť, chcem žiť a skoro sa vrátiť za manželkou a synom Maxíkom, ktorý mal teraz deviate narodeniny, a ja som ich s ním nemohol osláviť,“ povedal Trávníček pred zákrokom pre Blesk.cz. „Je hospitalizovaný už od 30. decembra. Všetci veríme, že bude čoskoro v poriadku,“ uviedla manželka Monika Trávníčková, ale prečo lekári pristúpili k operácii, nechcela komentovať.
Popoluškin princ ale ešte nejaký čas v nemocnici ostane, preto jeho manželka zrušila pripravované akcie. Uviedla to na sociálnej sieti: „Zatiaľ rušíme zazmluvnené akcie s Pavlom Trávníčkom z dôvodu hospitalizácie v nemocnici. Ďakujeme za pochopenie,“ napísala.