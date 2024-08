ŠKANDÁL v kráľovskej rodine: Syn princeznej v rukách POLÍCIE... Fyzicky napadol dievča (20)!

Marius Borg Høiby (Zdroj: Profimedia)

OSLO - Nórska kráľovská rodina rieši obrovský škandál. Syn korunnej princeznej Mette-Marit, 27-ročný Marius Borg Høiby skončil v rukách polície. Podľa miestnych médií mal napadnúť dievča (20). To skončilo v nemocnici!

Podľa nórskeho denníka Se og Hør malo k incidentu dôjsť v nedeľu v noci v byte v oslovskej štvrti Frogner. Tam údajne najstarší syn korunnej princeznej Mette-Marit "psychicky a fyzicky" napadol asi 20-ročné dievča. To po hrôze z bytu ušlo, zavolalo na políciu a všetko nahlásilo. Muži zákona následne prišli na miesto činu a našli zničený byt.

Identitu napadnutého dievčaťa polícia nezverejnila, no isté je, že nešlo o Mariusovu oficiálnu partnerku, surfistku Rebeccu Helberg Arnsten. Dievča bolo po útoku prevezené do nemocnice, kde jej bol diagnostikovaný otras mozgu a syn korunnej princeznej putoval do väzby. „Osoba bola zatknutá a obvinená z ublíženia na zdraví a neskôr prepustená z väzby,“ uviedla polícia.

Mladík je najstarším potomkom korunnej princeznej Mette-Marit a vyženeným synom nórskeho korunného princa Kaakona. Ten sa na margo incidentu vyjadril nasledovne: „Ide o vážnu vec, keď je v tom polícia zapojená do takej miery, ale neprisluši mi hovoriť o detailoch prípadu.“

