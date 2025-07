Lesbické duo t.A.T.u. po 12 rokoch opäť na pódiu: Nostalgia, ale... Zlízli si KRITIKU!

(Zdroj: Profimedia)

Popové duo t.A.T.u., ktoré na prelome milénií šokovalo svet svojím „lesbickým“ imidžom a hitmi ako All the Things She Said či Not Gonna Get Us, sa po rokoch mlčania opäť ukázalo pred publikom – a to nie hocikde. Julia Volkova a Lena Katina vystúpili 19. júla 2025 na exkluzívnom koncerte v letovisku Mriya na Krymskom polostrove, kde predviedli poriadnu šou s nádychom starých čias: provokatívne outfity, silné svetelné efekty a samozrejme všetky hity, ktoré kedysi lámali rekordy.

Návrat t.A.T.u. však okamžite vyvolal vlnu rozporuplných reakcií. Zatiaľ čo ruskí fanúšikovia oslavovali príchod popovej legendy s nadšením, zahraničná verejnosť im to spočítať nezabudla. Najväčšiu kritiku si duo vyslúžilo za miesto konania – Krym, ktorého anexia Ruskom v roku 2014 je dodnes horúcou geopolitickou témou. Obe speváčky sa k politickému aspektu nevyjadrili, čo mnohí považujú za taktické mlčanie. Ich návrat však jednoznačne ukázal, že t.A.T.u. stále vedia rozvíriť vody – či už hudbou, alebo kontroverziou.