Hviezdny MMA zápasník prichystený pri NEVERE: Uff, TOTO snúbenici len tak nevysvetlí!

FLORIDA - MMA zápasník to má u svojej snúbenici opäť nahnuté. Ešte sa nestihla spamätať z nahej fotky, ktorú mal poslať raperke Azalii Banks a už si opäť vyrobil problém. Paparazzi ho totiž nafotili na pláži na Floride s neznámou ženou... A aha na ten bozk!

Conor McGregor je už dlhých 17 rokov zadaný. Pár oficiálne tvorí s Dee Devlin, pred ktorou si v roku 2020 aj pokľakol. Dvojica má spolu 4 deti - Conora Jr. (8), Croiu (6), Riana (4) a Macka (2). V poslednom období sa však jeho meno spája s rôznymi ženami a zdá sa, že doma má čo vysvetľovať. Nedávno sa hovorilo o tom, že raperke Azalii Banks poslal svoju nahú fotku a teraz...

Paparazzi ho nafotili na pláži na Floride v spoločnosti niekoľkých žien. No a k jednej mal podozrivo blízko. Najprv sa jej letmo dotýkal na nohe, potom ju objal okolo ramien a potom aj okolo pása. No a následne došlo aj na horúci bozk. Všetko to zakončila neznáma tmavovláska, ktorá sa k nemu naklonila a hladkala ho za uchom. Príliš sa však pred verejnosťou neschovával. Je teda zrejme len otázkou času, kedy sa prevalí, že s matkou svojich detí viac nežije.

