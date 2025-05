Taylor Swift si splnila svoj NAJVÄČŠÍ SEN: Vysolila zaň STOVKY MILIÓNOV dolárov!

Taylor Swift (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Americká speváčka a skladateľka Taylor Swiftová od investičnej skupiny Shamrock Capital získala plné práva na svoju kompletnú hudobnú tvorbu, vrátane všetkých albumov, videí a ďalšieho sprievodného materiálu, ktorý vo svojej kariére vytvorila. Oznámila to v liste fanúšikom na webe. Hodnotu transakcie strany nezverejnili, ale podľa odhadov médií by v dolároch mala byť deväťmiestna.