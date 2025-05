SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel oscarový režisér!

(Zdroj: Getty Images)

„Marcel Ophüls, držiteľ Oscara a popredná osobnosť politicky angažovanej kinematografie, zomrel pokojne 24. mája 2025 vo veku 97 rokov,“ oznámil jeho vnuk Andreas-Benjamin Seyfert vo vyhlásení.Syn významného nemeckého filmára Maxa Ophülsa bol v roku 2017 hosťom jihlavského festivalu, kde si prevzal cenu za prínos svetovej kinematografii.

Tvorbu Marcela Ophülsa výrazne ovplyvnili osudy jeho rodiny, ktorá musela utiecť pred nacistami z Nemecka — najprv do Francúzska a neskôr do Spojených štátov. Jeho prvé režijné pokusy patrili hranému filmu, no medzinárodné uznanie si získal ako dokumentarista. Zameriaval sa najmä na druhú svetovú vojnu a neskoršie krvavé konflikty so zapojením západných krajín.

(Zdroj: Profimedia)

O svojom filme Mníchov alebo Mier pre našu dobu z roku 1967 povedal, že musí byť najzaujímavejší práve pre Čechov. Takmer dvojhodinový dokument s odstupom rokov prostredníctvom rozhovorov približuje zmýšľanie západných politikov a novinárov v predvečer a počas Mníchovskej konferencie v septembri 1938, ktorej dôsledkom bolo, že Československo muselo postúpiť Nemecku pohraničné územia obývané Nemcami. Medzi respondentmi bol aj bývalý francúzsky premiér Édouard Daladier, ktorý vo filme vystupuje ako osemdesiattriročný muž.

Oscara získal Ophüls za film Hotel Terminus, ktorý v roku 1988 pripomenul kauzu nacistického vojnového zločinca a sadistického mučiteľa Klausa Barbieho. Ten sa dokázal štyridsať rokov vyhýbať spravodlivosti. Až v roku 1987 bol odsúdený na doživotné väzenie za vojnové zločiny. Vo väzení o niekoľko rokov neskôr zomrel.