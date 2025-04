VEĽKÁ NOC podľa božskej Heidi Klum (51): V jednej ruke košík, v druhej ZAJAČIK (35)!

Heidi Klum (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Veľkú noc neignorujú ani slávne osobnosti! Hoci sa zvyky menia od krajiny ku krajine, vajíčka a zajačiky sa s týmito sviatkami spájajú všade vo svete. A paparazzi v týchto dňoch nafotili supermodelku Heidi Klum (51), ako sa po uliciach New Yorku prechádza s kočíkom plným vajíčok v jednej ruke a so zajačikom (35) v druhej!

Ani Heidi Klum neignoruje Veľkonočné sviatky... Nevedno, či ich slávi aj po náboženskej stránke, no po tej "komerčnej" určite. Paparazzi ju totiž nafotili v uliciach New Yorku, ako si s úsmevom na perách vykračuje a v rukách mala všetko, čo tieto sviatky symbolizuje - v jednej držala košík plný sladkostí, čokoládových vajíčok...

No a v druhej si držala svojho zajačika. Reč je o jej o 16 rokov mladšom manželovi Tomovi Kaulitzovi, ktorého verejnosť spoznala vďaka skupine Tokio Hotel. 51-ročná supermodelka pri ňom doslova žiari a mladne. Málokto by pri pohľade na nich tipol, že je medzi nimi taký veľký vekový rozdiel... No a Tom? Ten sa ešte aj obliekol do typicky jarných farieb - celý bol v žltom!

(Zdroj: Profimedia)