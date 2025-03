Manželka Gigiho Buffona NALOŽILA Šeredovej: Servítku pred ústa si nebrala!

(Zdroj: Instagram AŠ/GB)

Láska dvojice začala ešte v čase, keď bol Gigi ženatý s Alenou Šeredovou. Vzplanula priamo v televíznom štúdiu, kde ho reportérka spovedala, následne si začali písať sms-ky a románik bol na svete. Na svetlo sveta sa dostal po tom, čo taliansky časopis Chi zverejnil fotografie, ako si Gigi vedie brunetku na hotel. A to znamenalo koniec pre jeho manželstvo s Alenou.

Ilaria sa však aj po 10 rokoch bráni tým, že vzťah dvojice nerozbila. „Gigi nebol šťastným mužom v idylickom manželstve, ktorý sa zničohonič zamiloval do inej ženy. V tom čase to bol muž, ktorý si prechádzal hlbkou manželskou krízou, ktorá už nejaký piatok trvala. A keď sme sa s Gigim zblížili, boli sme dospelí ľudia, ktorí už zo svojich predchádzajúcich vzťahov dávno odišli. Boli sme dvaja vyspelí a zodpovední ľudia, ktorí už mali veľmi bolestivý zťah za sebou,“ povedala v televízii Ilaria.

Gigi Buffon, Ilaria D'Amico (Zdroj: Profimedia)

Samotná Alena sa na adresu Ilarie nikdy hanlivo nevyjadrila a po rozchode nerobila ani žiadne verejné scény. „Nemám k tej pani žiadny kladný vzťah, ale napriek tomu o nej pred deťmi nikdy nehovorím hanlivo. Nikdy mi neujde nejaká nadávka, na to si dávam veľký pozor. Naopak sa snažím, aby zo mňa deti necítili žiadnu zášť alebo nenávisť. Nechcem ich takými vecami zaťažovať,“ vyjadrila sa v minulosti Šeredová.

Napriek tomu má Ilaria voči fungovaniu oboch rodín výhrady. Nechápe, prečo by nemohli fungovať ako "jedna veľká rodina". „Nechápem, čo na prepojených rodinách nechápe. Veď aj v bežnom živote stretávate mnoho rôznych ľudí,“ dodala nová Gigiho žena. To však Alena odmieta. Nemieni sa vraj pretvarovať, že niekoho má rada a že je s niekym rodina, keď to tak nie je. V kontakte s novou manželkou jej ex však deťom nebráni.