Mladá hviezda vyrazila VZHĽADOM dych: Vyzerá ako Ivana Trump (†73)... Vážne má IBA 21 rokov?!

Millie Bobby Brown (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Millie Bobby Brown sa preslávila vďaka seriálu Stranger Things, kde stvárnila postavu Eleven. A herečke ešte pred 20. narodeninami zažila obrovskú slávu. Aktuálne kráska výrazne zmenila svoj imidž. Málokto by tipoval, že má len 21 rokov... Nechala sa odfarbiť na blond a podľa mnohých vyzerá ako Ivana Trump (†73)!

Millie Bobby Brown fanúšikom Stranger Things predstavovať nemusíme. Seriál jej priniesol obrovskú slávu, ponuky sa len tak sypú a obrovskú základňu fanúšikov jej doviedol aj na sociálne siete. Aktuálne ju len na Instagrame sleduje viac ako 62 miliónov ľudí. No tí sú teraz z jej najnovšej zmeny imidžu mierne vykoľajení.

Mladá herečka si totiž nechala odfarbiť svoje prirodzené hnedé vlasy na blond a nechala si ostrihať ofinu. S novou frizúrou sa objavila na svetovej premiére filmu The Electric State, v ktorom stvárňuje hlavnú postavu. A podľa prvých ukážok z novinky je zrejmé, že na svetlú farbu prešla práve kvôli úlohe do tohto filmu. Fanúšikom sa to však nepáči.

(Zdroj: Profimedia)

Zhodujú sa v tom, že vyzerá ako zosnulá rodáčka z Česka Ivana Trump. „Vyzerá to, že sa snaží vyzerať ako Ivana (a dokonca nie ako dcéra Ivanka) Trump. Je pekná, ale nevyzerá na svoj vek,“ napísal jeden z komentujúcich a v podobnom duchu sa niesli aj ďalšie reakcie. „Kto by povedal, že vzhľad Ivany Trump z 80. rokov bude inšpiráciou aj v roku 2025,“ či „Nerobím si srandu, ale naozaj som myslel, že je to Ivana Trump.“ Podľa mnohých Millie nevyzerá na 21, ale na 40 či dokonca 45 rokov.

Ivana Trump (Zdroj: SITA)