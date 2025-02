Slávna moderátorka ohuruje svojou postavou aj po 50-tke: V bikinách predviedla dokonalé krivky!

(Zdroj: profimedia.sk)

Britská moderátorka sa preslávila ako porotkyňa talentovej súťaže Britain's Got Talent, kde pôsobí už od roku 2007. Okrem toho sa venuje aj hudbe a má svoju vlastnú rannú šou s názvom Heart Breakfast.

Posledné dni však trávila v slnečnom Dubaji, ktorý si užívala plnými dúškami. To predviedla aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila viacero príspevkov, na ktorých ukázala svoju postavu v bikinách. Pri pohľade na zábery by však to, že už tento mesiac oslávi svoje 54. narodeniny, netipoval vôbec nikto.