Oscarový herec (†83) by oslávil 100-ku: Jeho mama bola SLOVENKA z východu!

Paul Newman (Zdroj: Warner Bros.)

Dnes uplynulo 100 rokov od narodenia amerického herca, režiséra, producenta, držiteľa dvoch Oscarov, troch Zlatých glóbusov, ceny BAFTA, ale aj filantropa a automobilového pretekára.

Paul Newman sa narodil 26. januára 1925 v Shaker Heights na predmestí Clevelandu. Jeho matka bola Slovenka Terézia Fecková pochádzajúca z dedinky Ptičie pri Humennom, ktorá sa vysťahovala do USA. Otcom bol židovský obchodník Arthur Sigmund Newman, ktorého rodičia prišli do USA z Maďarska a Poľska.

Paul Newman a Virginia Mayo (Zdroj: Warner Bros.)

Dlho sa o slovenských či stredoeurópskych koreňoch legendárneho herca nevedelo. Táto informácia na verejnosť prenikla po tom, ako sa Newman stretol v roku 1990 s československým prezidentom Václavom Havlom. A práve jemu o svojom pôvode porozprával.

Po skončení strednej školy nastúpil Paul Newman na vojenskú službu. Chcel slúžiť ako pilot, ale pri vstupnej zdravotnej prehliadke mu zistili farbosleposť, a tak musel od svojho zámeru upustiť. Počas druhej svetovej vojny napokon slúžil ako telegrafista vo vojenskom námorníctve na ostrove Guam. Po návrate do USA pracoval v rodinnom obchode so športovými potrebami, zároveň študoval ekonómiu na Kenyon College, kde sa venoval herectvu v rámci študentského súboru.

Výrazný záujem o herectve prejavil aj tým, že sa v roku 1949 pripojil k divadelnej spoločnosti vo wisconsinskom Williams Bay a neskôr sa stal členom súboru Woodstock Players v Illinois. V 50. rokoch minulého storočia absolvoval štúdium herectva na Yale School of Drama v New Heaven v štáte Connecticut. Krátko po štúdiu sa presťahoval do New Yorku, kde sa mu podarilo presadiť na Broadway a začal sa objavovať aj pred kamerou.

Paul Newman, Katharine Ross a Robert Redford (Zdroj: 20th Century Fox)

Pozornosť na seba upútal už svojou druhou hlavnou úlohou boxera Rockyho Graziana v snímke Niekto tam hore ma má rad (1956), ktorú režíroval Robert Wise. V roku 1958 získal cenu na festivale v Cannes za najlepší herecký výkon v dráme Dlhé, horúce leto režiséra Martina Ritta. Pri nakrúcaní snímky sa zoznámil s Joanne Woodwardovou, ktorá sa stala jeho druhou manželkou.

Prvú nomináciu na Oscara dosiahol za stvárnenie Bricka Pollitta vo filmovej adaptácii rovnomennej divadelnej hry Tennessee Williamsa Mačka na rozpálenej plechovej streche (1958), o réžiu ktorej sa postaral Richard Brooks. V snímke si zahral po boku nemenej slávnej Elizabeth Taylorovej. Medzi ďalšie známe filmy z prvej polovice 60. rokov, za ktoré ho nominovali na Oscara, patria Hazardný hráč (r. Robert Rossen, 1961), či Hud (r. Martin Ritt, 1963).

Súkromného detektíva stvárnil vo filme Harper (r. Jack Smight, 1966), ktorý sa pre veľký úspech dočkal v roku 1975 aj pokračovania pod názvom Návrat Lew Harpera, tentoraz pod taktovkou režiséra Stuarta Rosenberga. Srdcia filmových fanúšikov si definitívne získal účinkovaním v Rosenbergerovej kultovej dráme Frajer Luke (1967), v ktorej stvárnil väzňa Lucasa Jacksona, ktorý dráždil svojou drzosťou a tvrdohlavosťou dozorcov, ale bavil spoluväzňov. Za herecký výkon si vyslúžil ďalšiu nomináciu na Oscara.

Paul Newman (Zdroj: Buena Vista Pictures)

Medzi kultové filmy, v ktorých Newman účinkoval po boku Roberta Redforda, sa radí western z roku 1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid a gangsterka Podraz (1973), ktoré režíroval George Roy Hill. Úspech zaznamenala aj dráma Sklenené peklo (r. John Guillermin, 1974), ktorá bola ocenená tromi Oscarmi (kamera, strih a pieseň) a popri Newmanovi si v nej zahrali Steve McQueen či Fred Astaire. V 80. rokoch sa Newman objavil v snímkach Pevnosť Apačov v Bronxe (r. Daniel Petrie, 1981), Bez zlého úmyslu (r. Sydney Pollack, 1981) alebo Rozsudok (r. Sidney Lumet, 1982). Za úlohu v tomto filme získal o rok neskôr "talianskeho Oscara", cenu David di Donatello, ako najlepší zahraničný herec. Nielen ako herec v hlavnej úlohe, ale tiež ako režisér zaujal filmom Harry a syn (1984), kde stvárnil staromódneho a fyzicky pracujúceho otca, ktorý nedokáže nadviazať vzťah so svojím dospievajúcim potomkom.

V tom čase bol Newman držiteľom mnohých filmových ocenení. V roku 1986 dostal Oskara za celoživotné dielo a zároveň sa v tom istom roku stal držiteľom prestížnej Screen Actors Guild Award. Oscara za najlepší herecký výkon sa Newman dočkal v roku 1987 za účinkovanie v ďalšom legendárnom filme Farba peňazí (1986) režiséra Martina Scorseseho. Snímka zarobila 50 miliónov dolárov a stala sa v tom čase najziskovejším filmom slávneho režiséra. Newman sa zasa stal jediným hercom, ktorý bol nominovaný dvakrát za tú istú úlohu. Farba peňazí bola totiž remakom filmu Hazardný hráč z roku 1961, za ktorú ho nominovali na Oscara prvýkrát.

Paul Newman (Zdroj: United Artists)

Režisér Robert Benton obsadil v roku 1994 amerického herca so stredoeurópskymi koreňmi do hlavnej úlohy v snímke Nie som blázon (1994), ktorá mu vyniesla Strieborného medveďa na berlínskom Berlinale. Benton hercovi zveril hlavnú úlohu aj v dráme Súmrak z roku 1998. V roku 1999 si Newman zahral po boku Kevina Costnera v romantickej dráme Luisa Mandokiho Správa vo fľaši. Posledným filmom legendárneho herca bola gangsterka Sama Mendesa Cesta do zatratenia (2002). Newman sa aktívne angažoval proti vojne vo Vietname, za odzbrojenie či za ľudské práva. Známe boli aj jeho filantropické aktivity, za ktoré získal ocenenie Jean Hersholt Humanitarian Award.

S prvou manželkou Jackie Wittovou mal dve dcéry a jediného syna Allana Scotta, ktorý sa stal hercom a kaskadérom. Vo veku 28 rokov však zomrel na predávkovanie drogami. S druhou manželkou, herečkou Joanne Woodwardovou žil herec viac ako 50 rokov až do svojej smrti. Mali spolu tri dcéry. Nezabudnuteľný americký herec Paul Newman zomrel 26. septembra 2008 vo Westporte vo veku 83 rokov.

Paul Newman (Zdroj: Paramount Pictures)