Danko predstavil veľký PLÁN! Zriadiť sa má národný mediálny úrad: TOTO všetko chcú kontrolovať

Danko na tlačovej konferencii avizoval začatie legislatívneho procesu, ktorý sa má týkať aj registrácie užívateľov na diskusných fórach. Treba mať podľa neho prehľad o prispievateľoch v diskusiách, ktorí napríklad schvaľujú trestné činy. Hovorí aj o zriadení tzv. národného mediálneho úradu, ktorý by mohol mať dohľad nad médiami a bude komunikovať s nadnárodnými online platformami ako YouTube či Facebook. "Nie je možné, aby sme nevedeli, kto vymazal Facebook atentátnikovi (Jurajovi Cintulovi, pozn. red.)," povedal Danko.

Kritizoval tiež satirickú stránku Zomri, ktorá podľa neho porušuje autorské práva. „Zameriavajú sa len na určitú časť politického spektra a porušujú autorské práva zneužitím fotografií a verím, že budú preverené aj diskusné fóra v rámci týchto spektier, kedy sa jednotliví roztlieskavači hecovali k tomu, či bolo dobré alebo zlé to, čo sa stalo Robertovi Ficovi,“ skonštatoval s tým, že "cynizmus, bezcitnosť, humusáctvo" podľa neho ničia spoločnosť.

Avizuje tiež úpravu vo vzťahu k médiám

"Prídeme s veľmi tvrdým zákonom na právo na ochranu osobnosti vo vzťahu k médiám. Mechanizmus bude nastavený tak, aby človek, ktorý je dotknutý na svojich právach, vedel, ktorú redakciu má kontaktovať, aby boli stanovené lehoty na opravu," vyhlásil.

Redakcie by mali mať podľa neho v takýchto prípadoch čas na vysvetlenie, či si stoja za svojím uverejneným príspevkom. Ak by šlo o klamstvo či zneužitú informáciu, mali by prevádzkovatelia niesť zodpovednosť. "Pretože to nie je len o ziskoch a zárobkoch týchto médií, že budú likvidovať ľudí, zosmiešňovať, ničiť im životy a potom sa tešiť z miliónov, ktoré na tom zarobili," vysvetlil. Danko tvrdí, že nikto nechce obmedzovať médiá, no musia byť schopné obhájiť si svoje tvrdenia.