Obrovská strata pre televízny svet: Zomrela slávna moderátorka (†58)... Jej telo našli na ulici!

Muži zákona uviedli, že telo moderátorky CNN našli v sobotu skoro ráno na južnom predmestí Washingtonu. A hoci ležala vonku, podľa nich neexistuje podozrenie, že by v jej smrti hralo úlohu cudzie zavinenie.

„Alice bola pre všetkých v CNN drahá priateľka a kolegyňa. Ako politická veteránka a novinárka ocenená cenou Emmy vniesla do spravodajstva CNN iskru a naprieč redakciami bola známa nielen pre svoj politický um, ale aj pre svoju láskavosť,“ uviedol generálny riaditeľ televízie Mark Thompson.

Stewart začala svoju kariéru ako regionálna reportérka v Georgii, odtiaľ sa presunula do Arkansasu, kde už pôsobila ako moderátorka. Od novinárčiny sa však presunula k politike - bola riaditeľkou komunikácie viacerých politikov.

Pred voľbami v roku 2016 ju však CNN najala ako politickú komentátorku. „Vždy sme ju pozývali do môjho programu, pretože sme vedeli, že na jeho konci budeme všetci o niečo múdrejší,“ vyjadril sa moderátor CNN Wolf Blitzer. Hosťom jeho relácie bola aj deň pred svojou smrťou.

Heartbreaking. ⁦Alice was wonderful and talented and a dear friend. And she loved America fiercely.



She lived every day to the fullest, and she will be deeply missed. May God’s comfort and peace be upon her loved ones. RIP. https://t.co/rXN6iugepM