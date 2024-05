Išlo skutočne o osamelého vlka? Ministri priblížili detaily atentátu na premiéra: Šokujúce informácie!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Štyri dni po atentáte na premiéra Roberta Fica sa minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok rozhodli predstúpiť pred ľudí s jasnými dátami. Predstavili bezpečnostnú situáciu na Slovensku po streľbe na tretieho najvyššieho ústavného činiteľa. Ako to vyzerá na Slovensku?

Sú to štyri dni po atentáte na premiéra Roberta Fica, ktorý sa udial v stredu 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. 71-ročný atentátnik Juraj Cintula spôsobil premiérovi štyri strelné poranenia, pričom dve boli ľahké, jedno stredne vážne a jedno vážne. Krátko po útoku zasadala aj Bezpečnostná rada Slovenska. Medzitým NAKA obvinila 4 osoby z nebezpečného vyhrážania sa politikom či bežným ľuďom. Predstavitelia vlády v nedeľu popoludní predstúpili pred verejnosť a predstavili, ako je na tom Slovensko z hľadiska bezpečnosti po stredajšom útoku.

"Robíme všetko pre garanciu bezpečnosti na Slovensku," vyhlásil na začiatku minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa jeho slov sú v teréne všetci policajti, ktorí monitorujú rizikové miesta. Medzi nimi obchodné centrá, miesta, kde je veľa ľudí, ale rovnako ochraňujú nemocnice, či obydlia ústavných činiteľov a politikov, ktorí dostali vyhrážky smrťou. Okrem toho operatívci monitorujú rizikové osoby aj skupiny. Taktiež monitorujú aj úrady, administratívne budovy či redakcie viacerých novín alebo televízií.

Matúš Šutaj Eštok vymenoval štyroch obvinených pre vyhrážky či schvaľovanie atentátu, na ktorých si posvietila NAKA. Ide o 23-ročnú Bratislavčanku, ktorá nemala trestný záznam a schvaľovala konanie atentátnika, ale aj o 42-ročného muža zo Spišskej Novej Vsi, ktorý na Facebooku napísal, že premiér by mal zomrieť. Rovnako elitní policajti obvinili aj 40-ročnú ženu z Nitry, ktorá nemala ani priestupok či suseda politika, ktorému sa vyhrážal smrťou.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Po strede stačilo,“ povedal minister vnútra a varuje ľudí, že bez kompromisov budú riešiť každého, kto bude mať na sociálnych sieťach rovnaké postoje a zmýšľanie či názory. Vyzval ľudí, aby na internete nešírili nenávisť. Priblížil, že polícia doteraz zaistila celkovo 50 vyjadrení na sociálnych sieťach, ktoré verejne schvaľovali trestný čin či jeho páchateľa. Okrem toho preverujú 90 informácií o schvaľovaní trestného činu či nenávistné prejavy vo virtuálnom priestore.

Osamelý vlk?

Vyšetrovací tím atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa zaoberá aj možnosťou, že páchateľ nebol osamelým vlkom. Informoval o tom v nedeľu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Upozornil, že spolupáchateľmi neboli dvaja ľudia z Handlovej, ako sa šírilo na sociálnych sieťach.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Podľa tejto verzie sa páchateľ pohyboval v skupine ľudí, ktorí sa na tento trestný čin hecovali. Dve hodiny po spáchaní skutku mal páchateľ vymazanú všetku facebookovú aj komunikačnú históriu a neurobil to on a zrejme ani jeho manželka. Na základe tejto operatívnej informácie pracujeme aj s možnosťou, že za trestným činom je skupina osôb. Hovorím to aj na základe spravodajských informácií, ktoré nám boli poskytnuté,“ tvrdil Šutaj Eštok. Podľa jeho informácií nie je manželka strelca tak zdatná, aby mu vymazala celú históriu.

Zasadne branno-bezpečnostný výbor

K situácii po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bude v stredu (22. 5.) zvolaná bezpečnostná rada štátu. Avizoval to vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD). Zaoberať sa má návrhmi opatrení či možnými legislatívnymi zmenami na predchádzanie podobných útokov. Na budúci týždeň sa má o prípade bližšie informovať aj parlamentný brannobezpečnostný výbor, informoval jeho predseda Tibor Gašpar (Smer-SD).