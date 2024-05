NAJŤAŽŠÍ DEŇ známej moderátorky: Pochovala TRAGICKY zosnulého manžela Ondřeja (†38)!

(Zdroj: Profimedia)

Minulý týždeň sa českej moderátorke spravodajstva Petre Svobode zmenil život od základov. Počas pobytu na chalupe totiž prišla o svojho milovaného manžela a ich synček o ocka. Ondřej Křivka zahynul po nehode, zosnulého manažéra zrazilo auto. Ako informoval portál novinky.cz Petrin manžel išiel na bicykli a auto mu nedalo prednosť.

„Vodič vozidla Citroen, ročník narodenia 1986, na križovatke nedal prednosť mužovi na bicykli. Ten pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča policajti vykonali dychovú skúšku a test na prítomnosť iných návykových látok. S negatívnym výsledkom,“ povedal pre Novinky policajný hovorca Miroslav Šupík.

Dnes sa v strašnickom krematóriu v Prahe od 12. hodiny konal pietny akt. Smútočnú sieň zaplnilo obrovské množstvo ľudí a okolo rakvy boli desiatky vencov. Vyjadriť sústrať prišli aj Petrini kolegovia z televízie Nova, moderátori spravodajstva Lucie Borhyová či Rey Koranteng. Z Ameriky deň pred rozlúčkou priletel Ondřejov kamarát, známy choreograf Yemi A.D.

Ako informuje Blesk.cz, vdova prišla v čiernych púzdrových šatách a na hlave mala fascinátor so sieťkou. Uplynulý týždeň bol pre ňu veľmi náročný a tento deň, kedy sa lúčila so svojou láskou, úplne najviac. Rodina preto oznámila, že si neželá osobné kondolencie, ktoré by boli pre pozostalých veľmi ťažké a pri vstupe do siene vystavili kondolenčnú knihu.

Petra Svoboda s manželom Ondřejom